Amiga dá bronca em Neymar após falas machistas: 'O que passou na sua cabeça?'

O jogador Neymar Jr. levou uma bronca de sua amiga, a influenciadora Bianca Coimbra, após uma fala machista feita por ele, na última quinta-feira (2), depois do jogo do Santos contra o Remo, que aconteceu na Vila Belmiro, em São Paulo. Ao final da partida, ele criticou o árbitro Sávio Pereira Sampaio e destacou que ele “estava de chico”, uma expressão utilizada para dizer que a mulher está no período menstrual.

Em um vídeo publicado no canal do youtube de Neymar, a influenciadora repreendeu ele durante um jantar com outros amigos. "O que passou na sua cabeça? Nada, né? Tu para, pensa, dá risada... entendi que foi uma piada. Mas, quando você coloca isso como uma questão de que ele toma uma decisão errada porque está na TPM, você invalida as mulheres que ficam menstruadas. É uma fala infeliz", disse Bianca.

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Neymar alegou que não sabia que a expressão era ofensiva

Ao tentar se explicar, o jogador alegou que não sabia que a expressão era errada. “A expressão ‘de chico’, por exemplo, não sabia… Eu não quis ofender nenhuma mulher. Eu queria ter falado que ele estava estressado, que ele não queria papo. Eu poderia ter falado isso. Óbvio, eu entendi o que você falou, mas foi o que eu falei, você explicou aquele montão de coisa, sendo que eu nunca quis atingir esse público, entendeu”, realçou.

Depois de escutar a defesa de Neymar, a infuenciadora Bianca Coimbra ressaltou que, mesmo que ele não soubesse que aquela frase havia sido uma ofensa, ainda sim a situação era problemática às mulheres. "É óbvio que você tem um peso maior. Hoje a gente tem o machismo estrutural, e a mulher em constante desqualificação o tempo inteiro por uma questão de costume. Você entendeu porque é problemático?", questionou Coimbra.

Ao final do vídeo, o jogador disse que a ocasião era para ser apenas um jantar entre amigos, mas acabou virando uma lição de aprendizados. “Eu entendo que o mundo não é igual… hoje em dia está mudando bastante”, revelou Neymar em tom compreensivo e de agradecimento.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)