Após vitória sobre o Remo, Neymar diz que arbitragem estava 'de chico' e gera polêmica Atacante reclamou de cartão e usou expressão considerada machista nas redes sociais; veja a repercussão Hannah Franco 02.04.26 23h29 Santos x Remo: Neymar reclama e usa expressão “de chico” (Raul Baretta/ Santos FC) Neymar criticou a arbitragem após a vitória do Santos sobre o Clube do Remo por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (2), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o jogador questionou o cartão amarelo recebido e fez críticas ao árbitro Sávio Pereira Sampaio. Durante a entrevista, o atacante afirmou que o juiz teria entrado em campo "de chico", expressão que repercutiu negativamente nas redes sociais. Na saída de campo, o atacante reclamou da condução do jogo e da dificuldade de diálogo com a arbitragem. "É injusto. Só fui reclamar e já tomei amarelo. Sávio é assim, acho que ele acordou meio de chico e veio assim pro jogo. Não podia falar com ele que ignorava, virava as costas", disse ao canal Sportv. VEJA MAIS Neymar desfalca o Santos contra o Flamengo e critica juiz: 'Quer ser a figura do jogo' A sua ausência na partida contra o Flamengo frustra os planos da comissão técnica santista VÍDEO: torcedores do Remo provocam Neymar em jogo contra o Santos: 'não vai pra Copa' Coro aconteceu durante jogo contra o Santos na Vila Belmiro, após atacante ficar fora de convocação recente A fala do jogador repercutiu entre internautas, que apontaram a expressão "de chico" como de cunho machista. O termo utilizado passou a ser debatido nas redes sociais logo após a entrevista. Confira a repercussão: Apesar da repercussão negativa, parte dos internautas saiu em defesa do jogador. Usuários nas redes sociais argumentaram que a expressão “de chico” foi interpretada fora de contexto, sem relação com menstruação. Segundo essas pessoas, o termo teria sido utilizado no sentido popular de alguém que acordou de mau humor ou irritado, sem intenção de ofensa. Durante a entrevista, Neymar também afirmou que houve falta de respeito com os jogadores das duas equipes e defendeu que a comunicação dentro de campo precisa melhorar. "É o tipo de árbitro que quer ser a figura do jogo, tem uma falta de respeito muito grande com os jogadores. Não só comigo, mas com os do Remo também. Não quer papo. Essas coisas têm que melhorar. É o cara que tem que comandar tudo, e às vezes a gente vai reclamar. Ele tem que saber levar isso", completou. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O cartão amarelo foi aplicado aos 40 minutos do segundo tempo, após Neymar reclamar de uma falta sofrida. Como já havia sido advertido anteriormente, o jogador chegou ao terceiro cartão e está suspenso da próxima rodada. Com isso, o atacante não enfrenta o Clube de Regatas do Flamengo no domingo (5), no Maracanã. Dentro de campo, o Santos venceu o Remo por 2 a 0, com gols de Thaciano e Moisés. Neymar teve participação direta no resultado, contribuindo nas jogadas dos dois gols da equipe. Com o resultado, o Santos chegou aos 10 pontos e ocupa a 12ª posição. Já o Remo segue na lanterna da Série A, com seis pontos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave neymar remo Santos fala machista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. 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