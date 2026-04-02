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Neymar desfalca o Santos contra o Flamengo e critica juiz: 'Quer ser a figura do jogo'

A sua ausência na partida contra o Flamengo frustra os planos da comissão técnica santista

Estadão Conteúdo

Depois de brilhar na vitória do Santos sobre o Remo na noite desta quinta-feira com duas assistências, o atacante Neymar teve a sua noite ofuscada pelo terceiro cartão amarelo que recebeu ao fim do jogo. Irritado por ficar de fora do encontro com o Flamengo, no domingo, ele não poupou o juiz de críticas.

A advertência aconteceu na parte final do duelo. Aos 40 minutos, ele levou uma entrada dura de Diego Hernández e reagiu. A partir daí, um princípio de confusão se formou no gramado e o árbitro Savio Pereira Sampaio amarelou o jogador santista.

"Sofri uma entrada desleal no final do jogo, sem nenhuma necessidade. Não foi a primeira, foi a terceira ou quarta. Fui reclamar e tomei o cartão amarelo, disse Neymar que logo mirou o seu discurso no comportamento do juiz.

"Sávio é assim, acordou meio de "Chico". Quer ser a figura do jogo, falta de respeito muito grande com os jogadores. Ele não quer papo, não quer conversa. É um cara que manda no jogo e quer comandar tudo. Tem que saber levar isso, fica desrespeitoso, esbravejou o camisa 10.

A sua ausência na partida contra o Flamengo frustra os planos da comissão técnica santista que havia planejado contar com o atleta por dois jogos consecutivos. O atleta vem sendo avaliado diariamente pelo estafe santista a fim de agilizar a recuperação do atleta.

Além de Neymar, Cuca vai ter mais uma baixa no setor ofensivo para o compromisso de domingo. O atacante Rony também foi advertido com o terceiro amarelo e está fora da partida. A boa notícia fica pela provável volta de Gabigol, ausente do duelo desta quinta-feira por causa de um edema na panturrilha direita.

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