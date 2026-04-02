Neymar desfalca o Santos contra o Flamengo e critica juiz: 'Quer ser a figura do jogo' A sua ausência na partida contra o Flamengo frustra os planos da comissão técnica santista Estadão Conteúdo 02.04.26 22h07 Depois de brilhar na vitória do Santos sobre o Remo na noite desta quinta-feira com duas assistências, o atacante Neymar teve a sua noite ofuscada pelo terceiro cartão amarelo que recebeu ao fim do jogo. Irritado por ficar de fora do encontro com o Flamengo, no domingo, ele não poupou o juiz de críticas. A advertência aconteceu na parte final do duelo. Aos 40 minutos, ele levou uma entrada dura de Diego Hernández e reagiu. A partir daí, um princípio de confusão se formou no gramado e o árbitro Savio Pereira Sampaio amarelou o jogador santista. "Sofri uma entrada desleal no final do jogo, sem nenhuma necessidade. Não foi a primeira, foi a terceira ou quarta. Fui reclamar e tomei o cartão amarelo, disse Neymar que logo mirou o seu discurso no comportamento do juiz. "Sávio é assim, acordou meio de "Chico". Quer ser a figura do jogo, falta de respeito muito grande com os jogadores. Ele não quer papo, não quer conversa. É um cara que manda no jogo e quer comandar tudo. Tem que saber levar isso, fica desrespeitoso, esbravejou o camisa 10. A sua ausência na partida contra o Flamengo frustra os planos da comissão técnica santista que havia planejado contar com o atleta por dois jogos consecutivos. O atleta vem sendo avaliado diariamente pelo estafe santista a fim de agilizar a recuperação do atleta. Além de Neymar, Cuca vai ter mais uma baixa no setor ofensivo para o compromisso de domingo. O atacante Rony também foi advertido com o terceiro amarelo e está fora da partida. A boa notícia fica pela provável volta de Gabigol, ausente do duelo desta quinta-feira por causa de um edema na panturrilha direita. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Santos Neymar vestiário COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37