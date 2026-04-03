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Vídeos com leitura labial de Neymar e Diego Hernández durante Santos x Remo viralizam na web

Vídeos com falas do jogador durante a partida repercutiram nas redes sociais após o jogo

O Liberal

Vídeos com leitura labial de lances envolvendo Neymar durante a partida entre Santos e Remo repercutiram nas redes sociais após o confronto. As imagens mostram o atacante em discussão com o uruguaio Diego Hernández e também em reclamações durante o jogo.

Os registros passaram a circular em perfis como os de Gustavo Machado e Velloso, reconhecidos por serem especialistas em leitura labial. Entre os trechos que ganharam repercussão, aparecem frases dirigidas ao jogador do Remo e queixas relacionadas à arbitragem. Veja:

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A repercussão aumentou depois da vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Remo, na Vila Belmiro. O episódio envolvendo Neymar virou assunto nas redes sociais e ampliou o debate entre torcedores sobre o comportamento do camisa 10 durante a partida.

Leitura labial de Neymar em Santos x Remo repercute nas redes

Um dos vídeos que circularam nas redes sociais mostra o momento da discussão entre Neymar e Diego Hernández. Na interpretação divulgada por perfis que fazem leitura labial, o atacante do Santos reage ao contato do adversário e troca palavras com o jogador do Remo durante a partida.

Em outro momento, Neymar também aparece reclamando da arbitragem. As imagens passaram a ser compartilhadas por páginas esportivas e geraram comentários de torcedores logo após o jogo.

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