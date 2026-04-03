Vídeos com leitura labial de Neymar e Diego Hernández durante Santos x Remo viralizam na web Vídeos com falas do jogador durante a partida repercutiram nas redes sociais após o jogo O Liberal 03.04.26 18h08 Vídeos com leitura labial de lances envolvendo Neymar durante a partida entre Santos e Remo repercutiram nas redes sociais após o confronto. As imagens mostram o atacante em discussão com o uruguaio Diego Hernández e também em reclamações durante o jogo. Os registros passaram a circular em perfis como os de Gustavo Machado e Velloso, reconhecidos por serem especialistas em leitura labial. Entre os trechos que ganharam repercussão, aparecem frases dirigidas ao jogador do Remo e queixas relacionadas à arbitragem. Veja: VEJA MAIS Briga entre Neymar e Diego Hernández durante Santos e Remo repercute no Brasil; veja! O uruguaio azulino se desentendeu com camisa 10 do Santos em jogo marcado por críticas à arbitragem. Após vitória sobre o Remo, Neymar diz que arbitragem estava 'de chico' e gera polêmica Atacante reclamou de cartão e usou expressão considerada machista nas redes sociais; veja a repercussão VÍDEO: torcedores do Remo provocam Neymar em jogo contra o Santos: 'não vai pra Copa' Coro aconteceu durante jogo contra o Santos na Vila Belmiro, após atacante ficar fora de convocação recente A repercussão aumentou depois da vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Remo, na Vila Belmiro. O episódio envolvendo Neymar virou assunto nas redes sociais e ampliou o debate entre torcedores sobre o comportamento do camisa 10 durante a partida. Leitura labial de Neymar em Santos x Remo repercute nas redes Um dos vídeos que circularam nas redes sociais mostra o momento da discussão entre Neymar e Diego Hernández. Na interpretação divulgada por perfis que fazem leitura labial, o atacante do Santos reage ao contato do adversário e troca palavras com o jogador do Remo durante a partida. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal) Em outro momento, Neymar também aparece reclamando da arbitragem. As imagens passaram a ser compartilhadas por páginas esportivas e geraram comentários de torcedores logo após o jogo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Neymar Santos FC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31 PRA CIMA, LEÃO! Em jogo de 'coincidências', Remo quer repetir feito do Sport e vencer o Grêmio na arena; entenda! Leão azulino tenta fazer o mesmo que outro Leão fez contra o Tricolor Gaúcho ano passado. 05.04.26 17h29 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 BRASILEIRÃO Desfalcado, Remo encara o Grêmio fora de casa e tenta pelo menos somar ponto Lanterna e com a segunda pior defesa, Leão terá meio-campo desmontado e aposta em improvisos para buscar pontos em Porto Alegre 05.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07