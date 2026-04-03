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Briga entre Neymar e Diego Hernández durante Santos e Remo repercute no Brasil; veja!

O uruguaio azulino se desentendeu com camisa 10 do Santos em jogo marcado por críticas à arbitragem.

O Liberal
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Neymar e Diego Hernández protagonizaram a rivalidade da partida entre Santos e Remo. (Reprodução Twitter)

A vitória do Santos sobre o Remo, na última quinta-feira (2), na Vila Belmiro, foi marcada também por momentos de tensão entre dois jogadores: o meia Diego Hernández, do Leão Azul, e o atacante Neymar. A discussão entre os jogadores, somada às reclamações contra a arbitragem, ganhou grande repercussão nas redes sociais.

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O lance ocorreu na reta final da partida, após uma falta cometida por Diego Hernández em Neymar. Na sequência da jogada, o árbitro Sávio Pereira Sampaio aplicou cartão amarelo ao atacante santista, o que gerou forte reação do camisa 10, que contestou a decisão.

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"Tá loco, c******? Para mim? Para mim? Para mim? Por que para mim? Ele me deu um chute, p****", teria questionado Neymar a Sávio.. Em seguida o santista reclamou o cartão tomado. "O cara me bate pelas costas e eu que tomo amarelo? A bola não é minha? É falta, você deu falta antes, c******", teria continuado o craque.

Na sequência, começou a discussão entre Neymar e Diego Hernández, que havia saído do banco de reservas. "Cala a boca, filho da p***. Cala a boca!", disse Neymar, segundo o dublador. Diego Hernández teria respondido em seguida: "Você é um idiota!". Os dois então passaram a protagonizar a rivalidade do jogo, com direito a vários momentos de discussão, algumas não puiblicáveis. 

Em dado momento, Hernández pisou na chuteira de Neymar, que respondeu com outras ofensas. Logo depois foi a vez de Neymar aparecer andando atrás de Diego e provocar o atleta, dizendo não o conhecer pela camisa. No fim da partida, Neymar trocou camisa com Alef Manfa e teria dito para o azulino mandar o "argentino tomar no c* (mesmo que o remista seja uruguaio).

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