Briga entre Neymar e Diego Hernández durante Santos e Remo repercute no Brasil; veja! O uruguaio azulino se desentendeu com camisa 10 do Santos em jogo marcado por críticas à arbitragem. O Liberal 03.04.26 13h27 Neymar e Diego Hernández protagonizaram a rivalidade da partida entre Santos e Remo. (Reprodução Twitter) A vitória do Santos sobre o Remo, na última quinta-feira (2), na Vila Belmiro, foi marcada também por momentos de tensão entre dois jogadores: o meia Diego Hernández, do Leão Azul, e o atacante Neymar. A discussão entre os jogadores, somada às reclamações contra a arbitragem, ganhou grande repercussão nas redes sociais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O lance ocorreu na reta final da partida, após uma falta cometida por Diego Hernández em Neymar. Na sequência da jogada, o árbitro Sávio Pereira Sampaio aplicou cartão amarelo ao atacante santista, o que gerou forte reação do camisa 10, que contestou a decisão. VEJA MAIS Além de lanterna, Remo segue sem vencer fora de casa na Série A Neste domingo (5), o time paraense terá mais um desafio longe de Belém, desta vez contra o Grêmio Após vitória sobre o Remo, Neymar diz que arbitragem estava 'de chico' e gera polêmica Atacante reclamou de cartão e usou expressão considerada machista nas redes sociais; veja a repercussão Neymar dá show de assistências e comanda a vitória do Santos sobre o Remo A quinta derrota azulina afundou o time na lanterna da Série A "Tá loco, c******? Para mim? Para mim? Para mim? Por que para mim? Ele me deu um chute, p****", teria questionado Neymar a Sávio.. Em seguida o santista reclamou o cartão tomado. "O cara me bate pelas costas e eu que tomo amarelo? A bola não é minha? É falta, você deu falta antes, c******", teria continuado o craque. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Na sequência, começou a discussão entre Neymar e Diego Hernández, que havia saído do banco de reservas. "Cala a boca, filho da p***. Cala a boca!", disse Neymar, segundo o dublador. Diego Hernández teria respondido em seguida: "Você é um idiota!". Os dois então passaram a protagonizar a rivalidade do jogo, com direito a vários momentos de discussão, algumas não puiblicáveis. Em dado momento, Hernández pisou na chuteira de Neymar, que respondeu com outras ofensas. Logo depois foi a vez de Neymar aparecer andando atrás de Diego e provocar o atleta, dizendo não o conhecer pela camisa. No fim da partida, Neymar trocou camisa com Alef Manfa e teria dito para o azulino mandar o "argentino tomar no c* (mesmo que o remista seja uruguaio). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol brasileiro série a 2026 santos x remo jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31 PRA CIMA, LEÃO! Em jogo de 'coincidências', Remo quer repetir feito do Sport e vencer o Grêmio na arena; entenda! Leão azulino tenta fazer o mesmo que outro Leão fez contra o Tricolor Gaúcho ano passado. 05.04.26 17h29 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 BRASILEIRÃO Desfalcado, Remo encara o Grêmio fora de casa e tenta pelo menos somar ponto Lanterna e com a segunda pior defesa, Leão terá meio-campo desmontado e aposta em improvisos para buscar pontos em Porto Alegre 05.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07