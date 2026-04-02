Léo Condé destaca atuação do Remo apesar de derrota para o Santos

Mesmo com a derrota por 2 a 0 para o Santos, o técnico Léo Condé avaliou que o Remo teve postura competitiva na partida e buscou jogar de igual para igual, mesmo atuando fora de casa. O resultado mantém a equipe na última colocação da Série A. Neste domingo (5), o Remo volta a campo, agora contra o Grêmio, na Arena do Grêmio.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo o treinador, a proposta inicial foi bem executada, principalmente na pressão sobre a saída de bola adversária, mas faltou eficiência nas finalizações. “Viemos com a proposta de jogar também; não poderíamos apenas marcar o Santos. Conseguimos pressionar bem no início, mas não transformamos o volume em gols”, afirmou.

Condé também destacou os erros cometidos ao longo do jogo, especialmente na transição ofensiva. “Pecamos na transição, erramos nas tomadas de decisão e isso desgastou a equipe. O Santos aproveitou e, na qualidade individual, construiu o resultado”, analisou.

Na volta do intervalo, o técnico promoveu mudanças na tentativa de tornar o time mais ofensivo. “Tiramos os três volantes e colocamos um meia para aproximar dos atacantes. Criamos mais possibilidades, mas não conseguimos converter”, disse. Para ele, o segundo gol sofrido foi consequência da necessidade de se expor em busca do empate.

VEJA MAIS

Apesar do resultado negativo, Condé valorizou a entrega do grupo. “A equipe lutou e competiu de igual para igual, mas eles aproveitaram melhor as oportunidades”, resumiu.

O treinador também reforçou que o momento da equipe exige paciência, destacando o processo de reformulação do elenco. “Nossa equipe está em construção. Os jogadores ainda não se conhecem completamente, e alguns atletas jovens estão em adaptação”, explicou.

Por fim, Condé ressaltou o nível de dificuldade da competição e as limitações enfrentadas pelo clube. “Começamos um trabalho do zero, diferente de equipes que mantêm uma base e têm orçamento maior. Mesmo assim, temos feito bons jogos. Cada partida mostra pontos que precisam ser corrigidos”, concluiu.