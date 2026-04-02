Léo Condé destaca atuação do Remo apesar de derrota para o Santos Técnico aponta erros de decisão, valoriza postura da equipe e lembra que elenco ainda está em construção O Liberal 02.04.26 21h49 Léo Condé avaliou a derrota do Remo para o Santos. (Luís Carlos / Ascom Remo) Mesmo com a derrota por 2 a 0 para o Santos, o técnico Léo Condé avaliou que o Remo teve postura competitiva na partida e buscou jogar de igual para igual, mesmo atuando fora de casa. O resultado mantém a equipe na última colocação da Série A. Neste domingo (5), o Remo volta a campo, agora contra o Grêmio, na Arena do Grêmio. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo o treinador, a proposta inicial foi bem executada, principalmente na pressão sobre a saída de bola adversária, mas faltou eficiência nas finalizações. “Viemos com a proposta de jogar também; não poderíamos apenas marcar o Santos. Conseguimos pressionar bem no início, mas não transformamos o volume em gols”, afirmou. Condé também destacou os erros cometidos ao longo do jogo, especialmente na transição ofensiva. “Pecamos na transição, erramos nas tomadas de decisão e isso desgastou a equipe. O Santos aproveitou e, na qualidade individual, construiu o resultado”, analisou. Na volta do intervalo, o técnico promoveu mudanças na tentativa de tornar o time mais ofensivo. “Tiramos os três volantes e colocamos um meia para aproximar dos atacantes. Criamos mais possibilidades, mas não conseguimos converter”, disse. Para ele, o segundo gol sofrido foi consequência da necessidade de se expor em busca do empate. VEJA MAIS Neymar dá show de assistências e comanda a vitória do Santos sobre o Remo A quinta derrota azulina afundou o time na lanterna da Série A Após vitória do Cruzeiro, Remo cai para a lanterna do Brasileirão; confira a classificação Time azulino encara o Santos nesta quinta-feira (2) em duelo direto contra o Z-4 Com Remo e Paysandu, CBF divulga datas dos jogos da quinta fase da Copa do Brasil; confira Dupla Re-Pa busca vaga nas oitavas de final do torneio e cota milionária Apesar do resultado negativo, Condé valorizou a entrega do grupo. “A equipe lutou e competiu de igual para igual, mas eles aproveitaram melhor as oportunidades”, resumiu. O treinador também reforçou que o momento da equipe exige paciência, destacando o processo de reformulação do elenco. “Nossa equipe está em construção. Os jogadores ainda não se conhecem completamente, e alguns atletas jovens estão em adaptação”, explicou. Por fim, Condé ressaltou o nível de dificuldade da competição e as limitações enfrentadas pelo clube. “Começamos um trabalho do zero, diferente de equipes que mantêm uma base e têm orçamento maior. Mesmo assim, temos feito bons jogos. Cada partida mostra pontos que precisam ser corrigidos”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 santos x remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31 PRA CIMA, LEÃO! Em jogo de 'coincidências', Remo quer repetir feito do Sport e vencer o Grêmio na arena; entenda! Leão azulino tenta fazer o mesmo que outro Leão fez contra o Tricolor Gaúcho ano passado. 05.04.26 17h29 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 BRASILEIRÃO Desfalcado, Remo encara o Grêmio fora de casa e tenta pelo menos somar ponto Lanterna e com a segunda pior defesa, Leão terá meio-campo desmontado e aposta em improvisos para buscar pontos em Porto Alegre 05.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37