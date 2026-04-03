Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (03/04), incluem partidas por La Liga e pela Série A do Campeonato Saudita.

Às 13h15, Al Ittihad jogará contra Al Hazm pelo Campeonato Saudita. Já às 15h, Al Nassr enfrentará Al Najma pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

Rayo Vallecano x Elche - 16h - Disney+

Campeonato Saudita

Al Kholood x Al Khaleej - 13h - Sem informações Al Ittihad x Al Hazm - 13h15 - Youtube (Canal GOAT) Al Nassr x Al Najma - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Hazem; veja o horário

O jogo entre Al Ittihad x Al Hazm terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 13h15.

Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Al Najma; veja o horário

O jogo entre Al Nassr x Al Najma terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Rayo Vallecano e Elche; veja o horário

O jogo entre Rayo Vallecano x Elche terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

15h - Al Nassr x Al Najma - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta sexta-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

16h - Rayo Vallecano x Elche - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.