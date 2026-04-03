Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga e Série A Saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 03.04.26 7h00 Al Nassr e Al Najma jogarão pela Série A saudita às 15h (X/ @AlNassrFC) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (03/04), incluem partidas por La Liga e pela Série A do Campeonato Saudita. Às 13h15, Al Ittihad jogará contra Al Hazm pelo Campeonato Saudita. Já às 15h, Al Nassr enfrentará Al Najma pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Espanhol - La Liga Rayo Vallecano x Elche - 16h - Disney+ Campeonato Saudita Al Kholood x Al Khaleej - 13h - Sem informações Al Ittihad x Al Hazm - 13h15 - Youtube (Canal GOAT) Al Nassr x Al Najma - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Hazem; veja o horário O jogo entre Al Ittihad x Al Hazm terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 13h15. Onde assistir ao jogo de Al Nassr e Al Najma; veja o horário O jogo entre Al Nassr x Al Najma terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Rayo Vallecano e Elche; veja o horário O jogo entre Rayo Vallecano x Elche terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 15h - Al Nassr x Al Najma - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta sexta-feira. SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta sexta-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 16h - Rayo Vallecano x Elche - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL GOSTO AMARGO Em casa, Tuna estreia com empate e atuação irregular na Série D Águia Guerreira melhora na etapa final, pressiona, mas para na defesa do Imperatriz e soma um ponto no Estrelão 05.04.26 18h14 Futebol Tuna estreia na Série D contra o Imperatriz mirando início positivo Após período de preparação e reforços no elenco, equipe cruzmaltina quer largar bem na competição nacional 05.04.26 11h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (05/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Copa da Inglaterra, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 05.04.26 7h00 Campeonato Português Sporting x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/04) pela Liga Portugal Sporting e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.04.26 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37