Remo terá desfalques no meio-campo contra o Grêmio Suspensões e lesões forçam mudanças na equipe para duelo fora de casa O Liberal 03.04.26 14h38 Após a derrota para o Santos, o Remo encara o Grêmio pela Série A. (Raul Martins / Remo) O Remo terá problemas para escalar o meio-campo na partida contra o Grêmio, válida pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Zé Ricardo e Zé Welison estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo na derrota para o Santos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A dupla vinha sendo titular com o técnico Léo Condé, e a ausência dos dois obriga o treinador a reformular o setor em um momento delicado da competição. Por outro lado, o time ganha um reforço. Patrick, que não atuou contra o Santos por questões contratuais, volta a ficar à disposição e deve ser opção para o confronto. O departamento médico também preocupa. Patrick de Paula segue em recuperação de pubalgia e ainda não tem retorno definido. Já Vitor Bueno, com lesão na panturrilha, deve voltar apenas na 12ª rodada. VEJA MAIS Neymar dá show de assistências e comanda a vitória do Santos sobre o Remo A quinta derrota azulina afundou o time na lanterna da Série A Além de lanterna, Remo segue sem vencer fora de casa na Série A Neste domingo (5), o time paraense terá mais um desafio longe de Belém, desta vez contra o Grêmio Neymar dá show de assistências e comanda a vitória do Santos sobre o Remo A quinta derrota azulina afundou o time na lanterna da Série A Outro desfalque é o lateral-direito João Lucas, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA). Ainda sem prazo exato para retorno, a expectativa é que ele volte a jogar ao longo de 2026. Com isso, o Remo precisará encontrar soluções para manter a competitividade fora de casa, contra um Grêmio que vem na 10ª posição, mas recém-derrotado pelo Palmeiras. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 jornal amazônia grêmio x remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31 PRA CIMA, LEÃO! Em jogo de 'coincidências', Remo quer repetir feito do Sport e vencer o Grêmio na arena; entenda! Leão azulino tenta fazer o mesmo que outro Leão fez contra o Tricolor Gaúcho ano passado. 05.04.26 17h29 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 BRASILEIRÃO Desfalcado, Remo encara o Grêmio fora de casa e tenta pelo menos somar ponto Lanterna e com a segunda pior defesa, Leão terá meio-campo desmontado e aposta em improvisos para buscar pontos em Porto Alegre 05.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37