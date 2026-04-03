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Remo terá desfalques no meio-campo contra o Grêmio

Suspensões e lesões forçam mudanças na equipe para duelo fora de casa

O Liberal
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Após a derrota para o Santos, o Remo encara o Grêmio pela Série A. (Raul Martins / Remo)

O Remo terá problemas para escalar o meio-campo na partida contra o Grêmio, válida pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Zé Ricardo e Zé Welison estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo na derrota para o Santos.

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A dupla vinha sendo titular com o técnico Léo Condé, e a ausência dos dois obriga o treinador a reformular o setor em um momento delicado da competição.

Por outro lado, o time ganha um reforço. Patrick, que não atuou contra o Santos por questões contratuais, volta a ficar à disposição e deve ser opção para o confronto.

O departamento médico também preocupa. Patrick de Paula segue em recuperação de pubalgia e ainda não tem retorno definido. Já Vitor Bueno, com lesão na panturrilha, deve voltar apenas na 12ª rodada.

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Outro desfalque é o lateral-direito João Lucas, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA). Ainda sem prazo exato para retorno, a expectativa é que ele volte a jogar ao longo de 2026.

Com isso, o Remo precisará encontrar soluções para manter a competitividade fora de casa, contra um Grêmio que vem na 10ª posição, mas recém-derrotado pelo Palmeiras. 

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