Remo terá desfalques no meio-campo contra o Grêmio

O Remo terá problemas para escalar o meio-campo na partida contra o Grêmio, válida pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Zé Ricardo e Zé Welison estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo na derrota para o Santos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A dupla vinha sendo titular com o técnico Léo Condé, e a ausência dos dois obriga o treinador a reformular o setor em um momento delicado da competição.

Por outro lado, o time ganha um reforço. Patrick, que não atuou contra o Santos por questões contratuais, volta a ficar à disposição e deve ser opção para o confronto.

O departamento médico também preocupa. Patrick de Paula segue em recuperação de pubalgia e ainda não tem retorno definido. Já Vitor Bueno, com lesão na panturrilha, deve voltar apenas na 12ª rodada.

VEJA MAIS

Outro desfalque é o lateral-direito João Lucas, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA). Ainda sem prazo exato para retorno, a expectativa é que ele volte a jogar ao longo de 2026.

Com isso, o Remo precisará encontrar soluções para manter a competitividade fora de casa, contra um Grêmio que vem na 10ª posição, mas recém-derrotado pelo Palmeiras.