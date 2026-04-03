Além de lanterna, Remo segue sem vencer fora de casa na Série A

A Série A se aproxima da décima rodada, e o Clube do Remo ainda tenta encontrar um caminho para, de fato, entrar na disputa. Em nove jogos, o time paraense conquistou apenas uma vitória. E, ao tirar Belém da análise, o cenário se agrava: o Leão Azul ainda não venceu fora de casa.

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Os números evidenciam um desempenho muito abaixo do necessário para sustentar uma campanha minimamente competitiva. Das nove partidas, cinco foram como visitante, e o melhor resultado foi um empate em 3 a 3 com o Atlético Mineiro, na terceira rodada. Nos demais confrontos fora, o Remo foi derrotado.

A baixa produtividade dentro e fora de casa já começa a gerar preocupação, especialmente entre os torcedores. Em nove rodadas disputadas, o Remo esteve na zona de rebaixamento em sete. Além disso, chegou recentemente à lanterna — posição que tende a se manter, considerando que o próximo adversário é o Grêmio, atual 10º colocado, que jogará diante de sua torcida.

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Até o fim do primeiro turno — que compreende as 19 rodadas iniciais da Série A —, o Remo terá uma sequência desafiadora, enfrentando equipes mais ajustadas e em melhor ritmo. Após o duelo com o Grêmio, neste domingo (5), o time encara, fora de casa, Red Bull Bragantino (19/04), Botafogo (02/05), Chapecoense (17/05) e Corinthians (22/05).

Na temporada 2026, o Clube do Remo conquistou apenas uma vitória fora de Belém, ainda no Campeonato Paraense. Na ocasião, superou o Cametá, pela semifinal da competição. Desde então, vive uma verdadeira via-crúcis em busca de recuperação.