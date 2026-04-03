Além de lanterna, Remo segue sem vencer fora de casa na Série A Neste domingo (5), o time paraense terá mais um desafio longe de Belém, desta vez contra o Grêmio O Liberal 03.04.26 13h04 Contra o Santos, o Remo chegou na sua quarta derrota fora de casa. (Raul Baretta/ Santos FC.) A Série A se aproxima da décima rodada, e o Clube do Remo ainda tenta encontrar um caminho para, de fato, entrar na disputa. Em nove jogos, o time paraense conquistou apenas uma vitória. E, ao tirar Belém da análise, o cenário se agrava: o Leão Azul ainda não venceu fora de casa. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os números evidenciam um desempenho muito abaixo do necessário para sustentar uma campanha minimamente competitiva. Das nove partidas, cinco foram como visitante, e o melhor resultado foi um empate em 3 a 3 com o Atlético Mineiro, na terceira rodada. Nos demais confrontos fora, o Remo foi derrotado. A baixa produtividade dentro e fora de casa já começa a gerar preocupação, especialmente entre os torcedores. Em nove rodadas disputadas, o Remo esteve na zona de rebaixamento em sete. Além disso, chegou recentemente à lanterna — posição que tende a se manter, considerando que o próximo adversário é o Grêmio, atual 10º colocado, que jogará diante de sua torcida. VEJA MAIS Após vitória sobre o Remo, Neymar diz que arbitragem estava 'de chico' e gera polêmica Atacante reclamou de cartão e usou expressão considerada machista nas redes sociais; veja a repercussão Léo Condé destaca atuação do Remo apesar de derrota para o Santos Técnico aponta erros de decisão, valoriza postura da equipe e lembra que elenco ainda está em construção Neymar dá show de assistências e comanda a vitória do Santos sobre o Remo A quinta derrota azulina afundou o time na lanterna da Série A Até o fim do primeiro turno — que compreende as 19 rodadas iniciais da Série A —, o Remo terá uma sequência desafiadora, enfrentando equipes mais ajustadas e em melhor ritmo. Após o duelo com o Grêmio, neste domingo (5), o time encara, fora de casa, Red Bull Bragantino (19/04), Botafogo (02/05), Chapecoense (17/05) e Corinthians (22/05). Na temporada 2026, o Clube do Remo conquistou apenas uma vitória fora de Belém, ainda no Campeonato Paraense. Na ocasião, superou o Cametá, pela semifinal da competição. Desde então, vive uma verdadeira via-crúcis em busca de recuperação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 brasileirão 2026 futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo cria, mas ataque passa em branco e jogo com Grêmio acaba em empate sem gols O resultado manteve o time no Z4 da Série A 05.04.26 22h31 PRA CIMA, LEÃO! Em jogo de 'coincidências', Remo quer repetir feito do Sport e vencer o Grêmio na arena; entenda! Leão azulino tenta fazer o mesmo que outro Leão fez contra o Tricolor Gaúcho ano passado. 05.04.26 17h29 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 BRASILEIRÃO Desfalcado, Remo encara o Grêmio fora de casa e tenta pelo menos somar ponto Lanterna e com a segunda pior defesa, Leão terá meio-campo desmontado e aposta em improvisos para buscar pontos em Porto Alegre 05.04.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07