Cuca diz que Neymar está fora da estreia na Sul-Americana para se preparar e 'encher o tanque' Estadão Conteúdo 05.04.26 21h27 O técnico Cuca, do Santos, descartou a participação de Neymar na estreia do time na Copa sul-Americana contra o Deportivo Cuenca, na quarta-feira, no Equador. O camisa 10 foi desfalque na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, por estar suspenso. "O Neymar fez um procedimento no joelho na Data Fifa. Não treinou. Ficou alguns dias em recuperação desse procedimento, uma questão clínica", afirmou o técnico. "Nesta semana ele não vai viajar por causa do trabalho de força específica, velocidade e resistência, em dois períodos." De acordo com o técnico, Neymar deve se preparar para enfrentar o calendário até a pausa para a Copa do Mundo. "Vamos aproveitar esse tempo com a comissão e o departamento médico para encher o tanque e sustentar a sequência de 13 jogos até a parada", completou. explicou Cuca. Estrela do Ssntoss, Neymar disputou seis jogos em 2026 e marcou três gols. Fora da partida da Sul-Americana, ele deve voltar ao time no sábado (11), contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão. Cuca lamentou a virada sofrida diante do Flamengo e citou a qualidade do adversário. "O Flamengo tem uma saída de jogo interessante. Em uma bola longa, acabamos sofrendo o gol. A gente poderia ter evitado. Já havia uma pressão forte, e não estávamos à vontade com a pressão na saída de bola", afirmou o técnico em entrevista coletiva. O técnico disse que o gol de empate mudou o panorama da partida. "Estávamos prestes a fazer as trocas. Poderíamos ter evitado, foi um cruzamento reto. São coisas que fazem a diferença no jogo. Tivemos a chance de empatar, chutamos para fora e levamos o terceiro gol no contra-ataque." Apesar da derrota, Cuca afirmo que não deixa o Maracanã com uma imagem ruim. "Foi uma partida equilibrada, e com mais experiência poderíamos não ter perdido. Fica uma prova clara de que a gente pode evoluir", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos Cuca Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 está fora! Dorival Júnior não resiste à nova derrota e é demitido do Corinthians Ao todo, Dorival comandou o Corinthians por 63 jogos 05.04.26 23h07