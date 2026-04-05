Cuca diz que Neymar está fora da estreia na Sul-Americana para se preparar e 'encher o tanque'

O técnico Cuca, do Santos, descartou a participação de Neymar na estreia do time na Copa sul-Americana contra o Deportivo Cuenca, na quarta-feira, no Equador. O camisa 10 foi desfalque na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, neste domingo, no Maracanã, por estar suspenso.

"O Neymar fez um procedimento no joelho na Data Fifa. Não treinou. Ficou alguns dias em recuperação desse procedimento, uma questão clínica", afirmou o técnico. "Nesta semana ele não vai viajar por causa do trabalho de força específica, velocidade e resistência, em dois períodos."

De acordo com o técnico, Neymar deve se preparar para enfrentar o calendário até a pausa para a Copa do Mundo. "Vamos aproveitar esse tempo com a comissão e o departamento médico para encher o tanque e sustentar a sequência de 13 jogos até a parada", completou. explicou Cuca.

Estrela do Ssntoss, Neymar disputou seis jogos em 2026 e marcou três gols. Fora da partida da Sul-Americana, ele deve voltar ao time no sábado (11), contra o Atlético-MG, na Vila Belmiro, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Cuca lamentou a virada sofrida diante do Flamengo e citou a qualidade do adversário. "O Flamengo tem uma saída de jogo interessante. Em uma bola longa, acabamos sofrendo o gol. A gente poderia ter evitado. Já havia uma pressão forte, e não estávamos à vontade com a pressão na saída de bola", afirmou o técnico em entrevista coletiva.

O técnico disse que o gol de empate mudou o panorama da partida. "Estávamos prestes a fazer as trocas. Poderíamos ter evitado, foi um cruzamento reto. São coisas que fazem a diferença no jogo. Tivemos a chance de empatar, chutamos para fora e levamos o terceiro gol no contra-ataque."

Apesar da derrota, Cuca afirmo que não deixa o Maracanã com uma imagem ruim. "Foi uma partida equilibrada, e com mais experiência poderíamos não ter perdido. Fica uma prova clara de que a gente pode evoluir", afirmou.