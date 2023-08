'A Fazenda 15': Irmã de Deolane Bezerra está confirmada no reality show, diz site

Com estreia prevista para setembro, "A Fazenda 15", da Record TV, tem mais uma integrante confirmada. É o que diz o site em OFF. Segundo um insider da emissora, uma das celebridades do momento está certa de entrar no reality show. Trata-se de Dayanne Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, que participou da última edição do programa.

A afrimação foi dada por meio do perfil 'Peão Informante', no Twitter, que divulgou outros nomes do elenco de "A Fazenda 15". Confira:

Dayanne tem 33 anos e, assim como a irmã, também é advogada e influencer. Na edição de Deolane, Dayanne fez mutirão junto com Daniele Bezerra na entrada da sede so programa para que a viúva de Mc Kevin desistisse do reality show.

Dayanne diz outra coisa

Em maio deste ano, Dayanne usou suas redes sociais para responder sobre participação em "A Fazenda". Por meio dos storys no Instagram, a advogada respondeu a pergunta da caixinha que indagava o seguinte: “Entraria pra A Fazenda?”.

Compartilhando a questão, a Dasyanne disparou: “Não! Seria motivo de piada se isso acontecesse depois de tudo que eles fizeram minha família passar!”, iniciou.

“Tenho minhas dúvidas sobre a credibilidade do programa! E tenho ranço até hoje de ver os episódios antigos!”, concluiu a influencer.

Logo em seguida, a advogada demostrou interesse em participar do Big Brother Brasil, da TV Globo. “Vontade eu tenho, né. Mas eu tenho medo também. Porque lá é um povo fresco e não pode dizer nada, nada, nada… Se a pessoa dizer a verdade em um instante é cancelado”, declarou.

“Lá o povo parece que vive em outro mundo, não vive na realidade, não sabe das coisas. Porque se eu passar confinada em uma casa, minha amiga não pé não, se eu ver uma coisa errada eu vou dizer, aí eu acho que não daria certo não“, concluiu Dayanne.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)