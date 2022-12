Deolane detona produção de ‘A Fazenda’ em live: ‘A maior mentira da TV brasileira’

A participante de “A Fazenda”, Deolane Bezerra, que ficou famosa após a morte de seu marido, MC Kevin, fez uma live, na noite de quinta-feira (8), para falar dos motivos que a fizeram abandonar o programa. Na ocasião, a advogada afirmou que a emissora tentou pagar para evitar que ela abrisse a boca. As informações são de O Dia.

"Eles falaram que, se eu ficasse quietinha, eu não pagaria multa, receberia cachê, receberia merchan, receberia tudo... Eu preferi não receber e vamos para a Justiça", disse. Acusada pela web de tortura psicológica contra alguns colegas de confinamento, Deolane diz que o reality show é manipulado.

"’A Fazenda’ é a maior mentira da TV brasileira. Adoece inúmeras pessoas. É a maior falcatrua, é tudo mandado, é tudo combinado. É o que eles querem, eles não deixam ninguém jogar", garantiu a polêmica ex-peoa.

Ela também atacou o diretor do programa, Rodrigo Carelli, e até a apresentadora, Adriane Galisteu. "Tenho certeza que o terror do senhor Carelli daqui para frente será eu. Tanto dele quanto da emissora que compactua com as mesmas coisas que ele", esbravejou.

"É, Adriane Galisteu, quando você me pedia para fazer live na ‘Fazenda 13’ porque a sua tinha 3 mil seguidores e comigo batia 30, 40 mil, eu era legal. Beleza", acusou, lembrando que a apresentadora não a parabenizou pelo seu aniversário.