‘A Fazenda’: Deolane marca data e horário para expor manipulação do reality

A advogada Deolane Bezerra divulgou data e a hora que vai expor os escândalos do reality “A Fazenda”, da TV Record. A informação foi confirmada pelas redes sociais da advogada segunda-feira (06). Os momentos aconteceram ao longo da 14ª temporada do confinamento e se intensificaram no último sábado (03), quando uma das participantes, a Bárbara Borges (Babi), retornou de uma falsa votação.

Vendo a forma como Deolane ficou com o retorno da Babi ao programa, associado aos agravos de saúde da mãe da advogada, os familiares da advogada começaram um motim na frente da emissora, alegando que houve manipulação para prejudicar a loira. Pela regra, se houve um problema com algum familiar a emissora é obrigada avisar o/a participante e deixa à cargo da pessoa escolher ou não ficar no programa, sem pagamento de multa. E foi dessa forma que a viuva do MC Kevin fez.

A advogada Deolane comunicou que fará o seu primeiro pronunciamento sobre o episódio nesta quarta (07), às 22h45. Veja!

