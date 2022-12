Deolane Bezerra está fora de A Fazenda, avisa a irmã da peoa

Depois de várias tentativas, parece que as irmãs de Deolane Bezerra conseguiram tirar a peoa da competição de A Fazenda. De acordo com informações de Leo Dias, uma das irmãs de Deolane, Danielle, avisou que ela já está fora do programa, na manhã deste domingo (4). A TV Record ainda não se pronunciou sobre o assunto.

De acordo com informações de Leo Dias, a assessoria de comunicação de Deolane também confirmou a saída dela do programa para que ela acompanhe a mãe, que está hospitalizada.

“A assessoria da dra. Deolane e seu corpo jurídico, nas pessoas da dra. Adélia Soares e dra. Tamara Cavalcante, informa que após notificações extrajudiciais e diversas conversas obtiveram êxito, e a dra. já saiu da casa após ser informada sobre o estado de saúde de sua mãe, Solange Bezerra. (Que nesse momento se encontra na UTI do Hospital São Luiz, recebendo assistência médica).”, informa a nota.