Ressaca da Doutora, festa de Deolane Bezerra, vai até de manhã e paraenses marcam presença

Quem acompanhou os primeiros minutos da Ressaca da Doutora, festa de Deolane Bezerra, não imaginava que o after iria ocorrer. A advogada e influenciadora amanhanheceu está quarta-feira (20), com uma live na sua casa com algumas pessoas ouvindo sertanejo e se divertindo.

A Ressaca da Doutora foi nesta terça-feira (19), era para homenagear as raízes nordestinas de Deolane, em uma evento típico de ‘festa julina’.

Confira quem estava por lá:

Veja os convidados da Ressaca da Doutora (Fotos: Leo Franco e Eduardo Martins/ Agnews)

Os paraenses Igor Costa, do ig Babados do Storie Oficial, e o Cirurgião Dentista, Elias Quaresma, estiveram na Ressaca da Doutora e compartilharam alguns momentos da festa nos seus perfis no Instagram.