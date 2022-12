Mãe de Deolane aparece bem após suposta internação e web reage: ‘armação’

Deolane Bezerra foi retirada de “A Fazenda” neste domingo (4), após as irmãs da advogada afirmarem que a mãe delas estava internada e exigirem que a produção informasse a viúva de Kevin. Mas a web percebeu que, logo após o abandono do programa ser confirmado, Solange apareceu sorridente fazendo publicidade de um jogo de azar.

Nas imagens publicadas durante a noite nos stories do Instagram, Solange aparece sem demonstrar sinais de que passou mal. A matriarca surge sorridente e aparentemente plena - bem diferente do vídeo do reencontro com Deolane, desta tarde, onde ela aparece internada na UTI de um hospital.

“A mãe da Deolane boazinha postando ‘publi’ nos stories… Como já suspeitava, era só uma armação para dizerem que ela saiu por um motivo sério e não porque não aceitou perder pra Babi”, disse um internauta, lembrando que a confusão ocorreu logo depois da Deolane ser surpreendida com a volta da oponente Bárbara Borges, que disputou com ela uma vaga na roça falsa e ganhou o direito de observar de um espaço privilegiado as conversas da casa.

Um outro ponto que chamou atenção, é que a mãe de Deolane, que também é influenciadora digital, divulga um site de procedência duvidosa, prometendo aos seguidores que eles vão ganhar dinheiro girando uma roleta em um jogo de apostas. “Joguinho trambiqueiro para tirar dinheiro de trouxas”, disparou outro usuário do Twitter.