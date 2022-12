Pétala Barreiros desiste de 'A Fazenda' após família ameaçar a Record

A saída de Pétala Barreiros de "A Fazenda 14", nesta segunda-feira (5), ocorreu após a família ameaçar a Record com uma notificação extrajudicial contra a emissora. A informação é de Adélia Soares, advogada da peoa, que foi responsável por entrar com a ação. Ela disse ainda que se reunirá em breve com Pétala e com a outra desistente, Deolane Bezerra, para saber se pretendem processar o canal.

"Ela declarou que não queria mais ficar no programa, que ela já havia tocado o sino e que ainda assim não haviam tomado uma providência para retirá-la, abrir a porta e liberá-la. Era um desejo dela e também da família", afirmou a advogada em entrevista ao site Yahoo.

No reality, ao saber que Deolane deixou o programa, no último domingo (4), Pétala e as demais integrantes do "grupo A" não se conformam com a eliminação falsa da atriz Bárbara Borges, que voltou para a sede no sábado (3) após um dia num rancho, e disseram querer seguir o mesmo caminho.

"A família dela não compartilhou o motivo, me passaram a decisão de rescisão de contrato, imagino a somatória de entender que existia uma injustiça dentro do programa que estava abalando emocionalmente a Pétala ", relatou Adélia.