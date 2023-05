Deolane Bezerra processa Google por associação ao termo 'bafuda'

Deolane Bezerra abriu processo contra o Google após ser relacionada pelo buscador ao termo "bafuda". Ao digitar a palavra na plataforma, o nome e notícias sobre Deolane aparecem mesmo sem o usuário citá-la.

A ação foi protocolada no dia 11 de maio no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). A defesa de Deolane urgência "para que o réu (Google) promova a remoção do indexador 'bafuda' com direcionamento à sua imagem". O processo é conduzido pela 1ª Vara Cível do Foro de Barueri (SP).

Usuários de redes sociais descobriram a relação entre o nome da influenciadora e o termo pejorativo no início de maio. Deolane foi chamada de bafuda por Deborah Albuquerque durante a participação dela no reality "A fazenda 14", em 2022. O adjetivo foi feito depois da advogada cuspir no rosto de Deborah durante uma briga no programa.

Deolane já sofreu duas derrotas no processo. O segredo de Justiça foi negado pelo juiz Bruno Paes Straforini, na última sexta-feira (12). O magistrado também negou o caráter de urgência para o julgamento da ação.

Bruno não viu “ilegalidade na conduta” do Google. O juiz chegou a afirmar que não entende que haver “ofensas desproporcionais nas matérias” inseridas na petição inicial que justifiquem o pedido de urgência.

“A alegada violação à privacidade/intimidade da autora, ao que parece, ocorreu no bojo do próprio programa televisivo que ela voluntariamente aceitou participar, e não nas matérias posteriormente publicadas ou na busca indexada ao termo "bafuda" realizada pelo réu”, encerra o juiz. O Google tem prazo de 15 dias para se manifestar sobre o processo.