Xbox portátil tem visuais vazados na internet; veja fotos

Um dos videogames mais famosos do mundo, o Xbox ganhará uma versão portátil que, até então, ainda não tinha seu design revelado. No entanto, fotos vazadas na internet acabaram com o suspense da Microsoft, revelando detalhes de duas novas versões do console. Com codinome Project Kennan, tudo indica que o aparelho será uma versão customizada do Asus ROG Ally 2.

O vazamento revela duas versões do console: uma na cor branca com botões coloridos, seguindo o estilo clássico do controle do Xbox, e outra totalmente preta. Desenvolvido em parceria com a Asus, o aparelho será mais uma aposta no crescente mercado de PCs portáteis para jogos.

Versão branca do possível Xbox portátil (Foto / meiobit)

Versão preta do possível Xbox portátil (Foto / portal do nerd)

As imagens foram divulgadas pelo site 91Mobiles, que encontrou as certificações dos modelos RC73XA e RC73YA destinadas ao mercado da Indonésia. A partir dessas informações, o usuário "Huang514613", da rede social X (antigo Twitter), pesquisou nos registros da Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos (FCC) e localizou as fotos do console.

Apesar de ainda não ter sido anunciado oficialmente pela Microsoft, o Xbox portátil deve chegar ao mercado ainda este ano, segundo rumores. As especificações técnicas e o desempenho do aparelho seguem em sigilo, mas a expectativa é que ele ofereça compatibilidade nativa com o Xbox Game Pass, permitindo acesso direto ao catálogo de jogos no formato portátil.