Jogo Fallout 76 está disponível de graça para PC e Xbox; saiba como pegar

Com o sucesso da série Fallout, da Amazon Prime, considerada uma das melhores adaptações recentes de games, muitos usuários estão procurando conhecer mais sobre o universo do jogo. Como forma de ajudar os novos e até os mais antigos fãs da série, a Amazon, em colaboração com a Microsoft e a Bethesda, disponibilizou o jogo Fallout 76 de forma totalmente gratuita.

Na série, os eventos se passam 200 anos após o apocalipse, onde os habitantes de luxuosos abrigos são forçados a retornar ao inferno que seus ancestrais deixaram para trás e ficam surpresos ao descobrirem um universo complexo, estranho e violento.

Como conseguir o jogo Fallout 76 de graça?

O primeiro passo para ter acesso ao jogo Fallout 76 de graça é ter uma conta na Amazon Prime, que pode ser feita pelo site oficial. O usuário tem direito a um período teste.

Após a assinatura, visite a página do Prime Gaming, faça o login na conta e procure pela seleção "Jogos Gratuitos".

Localize Fallout 76 entre os jogos oferecidos e clique em "Resgatar". Prossiga para "Obter jogo" e o game será adicionado à sua biblioteca.

Como conseguir o jogo Fallout 76 no Xbox e Windows de graça?

Para quem joga no Xbox One ou Xbox Series, siga os seguintes passos:

Xbox

1 - Abra o guia do Xbox > vá para “Loja”

2 - Abra o menu lateral > selecione “Resgatar”

3 - Insira o código de 25 caracteres e confirme

Windows

1 - Abra a Microsoft Store no seu dispositivo

2 - Faça login com a conta desejada

3 - Selecione “Resgatar código ou vale-presente”

4 - Insira seu código para adicionar o jogo à conta

Ao aproveitar essa oferta da Amazon Prime, você não só terá acesso ao envolvente mundo de Fallout 76, mas também poderá acompanhar a intrigante série Fallout no Prime Video.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com