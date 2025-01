Ninja Gaiden 4 é anunciado oficialmente para Xbox e PS5; confira o trailer

O quarto jogo da franquia japonesa Ninja Gaiden foi oficialmente anunciado nesta quinta-feira (23), durante a apresentação do Xbox Developer Direct 2025. O jogo estará disponível no 4º trimestre deste ano, podendo ser jogado no Xbox, no PS5 e também no PC.

A última história inédita da franquia, Ninja Gaiden 3, foi lançada há 13 anos. O novo título, de 2025, será centrado em um novo protagonista, chamado Yakumo, mas também terá a presença do veterano Ryu Hayabusa. Ambos serão personagens jogáveis.

“Uma quantidade significativa de tempo se passou desde Ninja Gaiden 3, e os jogadores chegarão a uma Tóquio horrivelmente transformada”, explicou Yuji Nakao, que assume como produtor e diretor do jogo pelo lado da Platinum Games. “Um dos principais temas desta história é o retorno do Dragão Negro, que mergulhou a cidade no caos”, afirmou ele ao Xbox Wire.

Junto ao anúncio do jogo, também foi lançado o trailer do Ninja Gaiden 4. Assista:

Segundo a descrição oficial, o game vai trazer lutas “visualmente deslumbrantes” e com diversos elementos estratégicos. Entre as novidades está o novo sistema Bloodbind Ninjutsu, que permitirá transformar as armas do protagonista.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)