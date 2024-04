C-drama de época: conheça 3 doramas chineses gratuitos disponíveis no Viki

Os doramas são produções originais de países do leste e sudeste da Ásia, entre eles a China. Chamados de C-dramas, esses programas em formato de seriado podem ser diversos gêneros, como romance, mistério e suspense. Alguns doramas também são de época e retratam histórias ambientadas em períodos antigos. Confira três C-dramas de época gratuitos disponíveis no Viki.

"Love Like The Galaxy" é um C-drama de época (Reprodução)

C-drama “Love Like The Galaxy” (Viki)

Sinopse: Após perder a família em uma guerra sangrenta, Cheng Shao Shang (Zhao Lu Si) cresceu sozinha. Na vida adulta, ela se tornou uma mulher forte, inteligente e desconfiada. Quando o general Ling Bu Yi (Leo Wu) chega à cidade e se apaixona à primeira vista por Cheng Shao Shang, eles passam a investigar a infância um do outro e descobrem segredos inimagináveis.

Episódios: 56

Classificação: 14 anos

O C-drama "Yong An Dream" possui 24 episódios (Reprodução)

C-drama “Yong An Dream” (Viki)

Sinopse: As filhas do Ministro das Obras, Shen Ran (Xia Nan) e Shen Zhen (Ouyang Nana), são obrigadas a sair de casa após o pai ser culpado pelo colapso em Yong An. Na pobreza, elas precisam cuidar do irmão doente e, para isso, Shen Zhen resolve abrir uma loja de cosméticos. Ao mesmo tempo, o promotor imperial responsável pela investigação do caso, Lu Shi Yan (Jeremy Tsui), começa a sonhar com uma mulher misteriosa que tem o destino entrelaçado ao seu.

Episódios: 24

Classificação: 14 anos

"Princesa Rebelde" é um dorama de época original da China (Reprodução)

C-drama “Princesa Rebelde” (Viki)

Sinopse: Com apenas 15 anos, Wang Xuan (Zhang Zi Yi) é obrigada a casar com o general Xiao Qi (Zhou Yi Wei). Ela, de origem nobre, e ele, de raízes humildes, se unem em uma série de lutas que ameaçam derrotar a corte imperial. Após conquistarem a corte imperial, Wang Xuan e Xiao Qi precisam batalhar para continuar no poder.

Episódios: 68

Classificação: 14 anos

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)