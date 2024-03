Como assistir dorama? Conheça as principais plataformas

Os doramas, obras do leste e sudeste da Ásia, têm feito sucesso no Brasil. Eles são definidos conforme o país de origem, podendo ser chamados de K-dramas (Coreia), J-dramas (Japão), C-dramas (China) e TW-dramas (Taiwan), por exemplo. Disponíveis em diversos gêneros, as produções estão disponíveis em plataformas de streaming, como Netflix e Viki. Saiba como escolher um dorama abaixo.

Antes de começar a assistir, é recomendado definir a plataforma de streaming que melhor se adequa ao usuário e o gênero de preferência. Após isso, escolher um dorama para assistir se torna mais fácil.

Streamings para assistir doramas

Os doramas podem ser encontrados de forma paga ou gratuita, dependendo da plataforma. No momento da escolha, basta considerar o que apresenta mais vantagens ao usuário.

Netflix: com um extenso catálogo de doramas, é possível encontrar os mais diversos gêneros. A plataforma disponibiliza produções legendadas em português e dubladas. Para assistir, é necessário ser assinante . Os planos variam conforme a modalidade , com valores de R$ 18,90 a RS 55,90 por mês . O aplicativo da Netflix está disponível para Android e iOS , além de plataforma para navegador .

com um extenso catálogo de doramas, é possível encontrar os mais diversos gêneros. A plataforma disponibiliza produções legendadas em português e dubladas. Para assistir, é necessário ser . Os planos variam conforme a , com valores . O aplicativo da Netflix está disponível para e , além de plataforma para . Viki: este streaming possibilita ao usuário o consumo de forma gratuita ou paga , com ou sem login , dependendo da produção. Além de doramas, musicais e filmes , o Viki também disponibiliza shows de k-pop e festivais . Aos que desejam assistir conteúdos pagos , há dois planos disponíveis no Viki Pass, com valores de R$ 25,99 e R$ 36,50 mensais . O aplicativo do Viki está disponível para Android e iOS , além de plataforma para navegador .

este streaming possibilita ao usuário o consumo de forma ou , com ou sem , dependendo da produção. Além de doramas, e , o Viki também disponibiliza e . Aos que desejam assistir , há dois planos disponíveis no Viki Pass, com valores de . O aplicativo do Viki está disponível para e , além de plataforma para . Kocowa: exclusivo para K-dramas (doramas coreanos), este streaming possui obras apenas com legendas em outros idiomas e permite o usuário consumir de maneira gratuita ou paga. Para acessar conteúdos exclusivos e originais , é necessário ser assinante . Os planos mensais custam R$ 20,90 e R$ 25,90 , enquanto os anuais são de R$ 250,80 e R$ 310,80 . O aplicativo do Kocowa está disponível para Android e iOS , além de plataforma para navegador .

exclusivo para (doramas coreanos), este streaming possui obras em outros idiomas e permite o usuário consumir de maneira gratuita ou paga. Para acessar conteúdos , é necessário ser . Os planos mensais custam , enquanto os anuais são de . O aplicativo do Kocowa está disponível para e , além de plataforma para . Crunchyroll: além de doramas, também estão animes e mangás no catálogo. Neste streaming, para consumir o conteúdo de forma gratuita não precisa de login - entretanto, o usuário terá que lidar com anúncios e baixa qualidade de imagem, além de limitação de programas. Aos que desejam ser assinantes e ter acesso ilimitado , o plano custa R$ 24,90 mensalmente . O aplicativo do Kocowa está disponível para Android e iOS , além de plataforma para navegador .

além de doramas, também estão e no catálogo. Neste streaming, para consumir o conteúdo de forma gratuita não precisa de login - entretanto, o usuário terá que lidar com e de imagem, além de limitação de programas. Aos que desejam ser assinantes e ter , o plano custa . O aplicativo do Kocowa está disponível para e , além de plataforma para . Apple TV: entre os variados títulos no catálogo, este streaming também possui doramas exclusivos para assinantes. O valor da assinatura mensal é R$ 21,90. O aplicativo da Apple TV está disponível em aparelhos iOS, MacOS, Windows, Smart TVs e em plataforma para navegador.

Gêneros de dorama

Os gêneros de dorama são variados e podem satisfazer diferentes públicos. Para começar a assistir a essas produções, é necessário decidir o que mais agrada.

Doramas de romance: um dos gêneros mais populares, possui temas leves e descontraídos e com capítulos focados no casal principal. No geral, têm pouca violência e cenas de sexo , ideal para amantes de comédia romântica.

um dos gêneros mais populares, possui e com capítulos focados no principal. No geral, têm , ideal para amantes de comédia romântica. Doramas escolares: focados em ambientes escolares , apresentam adolescentes como protagonistas. Os temas normalmente abordados são primeiro amor , descobertas da vida , amizades e começo da carreia profissional .

focados em , apresentam como protagonistas. Os temas normalmente abordados são , , e . Doramas históricos: indicados aos que gostam de narrativas épicas , geralmente abordam sobre dinastias asiáticas verídicas ou fictícias . Com enredos sobre heróis e reis , podem apresentar a história de determinado país.

indicados aos que gostam de , geralmente abordam sobre . Com enredos sobre e , podem apresentar a história de determinado país. Doramas policiais: para os interessados em ação e aventura , essas produções envolvem crimes , tensão e perseguição . Dentre todos, é o formato que mais aceita violência .

para os interessados em , essas produções envolvem , e . Dentre todos, é o formato que . Doramas de terror e suspense: no geral, trazem figuras mitológicas, de dimensões diferentes ou seres e lugares não identificados como vilão. Costumam ser obras mais assustadoras.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)