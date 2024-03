Dorama: conheça os melhores J-dramas de romance gratuitos no Viki; veja sinopses

Os doramas, obras originais do leste e sudeste da Ásia, podem ser encontrados em diversos gêneros e são classificados conforme o país. Os J-dramas são doramas produzidos no Japão. Entre os principais gêneros, está o romance. Com características de séries norte-americanas e europeias, e novelas latino-americanas, estas produções têm conquistado o público. Confira abaixo os melhores J-dramas de romance disponíveis no Viki gratuitamente.

J-drama "Meu Metereologista Pessoal", dorama de romance disponível gratuitamente no Viki (Reprodução)

Dorama “Meu Metereologista Pessoal” (Viki​)

Sinopse: Mizuki Segasaki (Higuchi Kouhei) trabalha como metereologista na televisão e ganha popularidade devido sua beleza, educação e talento. Entretanto, tudo não passa de aparências. Mizuki mora secretamente com Yoh Tanada (Mashiko Atsuki), um desenhista de mangá especialista em obras eróticas. Como Yoh recebe menos, já que não é tão popular, Mizuki o sustenta e deixa ele morar sem pagar aluguel. Isso custa a Yoh diversos favores. Manju (Matsumura Sayuri), fã do trabalho de Yoh e artista de mangá independente, descobre o segredo dos dois.

Episódios: 8

Classificação: 16 anos

J-drama "Açúcar, Açúcar, Mel", dorama de romance disponível gratuitamente no Viki (Reprodução)

Dorama “Açúcar, Açúcar, Mel” (Viki​)

Sinopse: Mizuki (Kawazu Asuka) precisa abandonar a carreia de maratonista e se dedicar a uma nova profissão. Como se dedicou a vida inteira ao esporte, ela não desenvolveu habilidades sociais e renunciou a vida amorosa. Quando consegue um emprego num hotel de luxo, Mizuki desabafa com Kaji (Nagatsuma Reo), um renomado chef de sobremesas com a reputação de mulherengo, que a nomeia como sua nova provadora.

Episódios: 7

Classificação: 14 anos

J-drama "Kakafukaka", dorama de romance disponível gratuitamente no Viki (Reprodução)

Dorama “Kakafukaka” (Viki)

Sinopse: Aki Terada (Aoi Morikawa) tinha a vida dos sonhos, até descobrir que seu namorado tem um caso. A jovem decide se mudar para uma casa compartilhada, onde reencontra um antigo amor, Tomoya Hongyo (Nakao Masaki). Quando começa a se apaixonar por Tomoya novamente, Aki é pedida em casamento por Taichi Hase (Yuki Kousei), dono e colega da casa. Agora, Aki precisa decidir se agirá com a razão ou a emoção.

Episódios: 10

Classificação: 16 anos

J-drama "Submissão", dorama de romance disponível gratuitamente no Viki (Reprodução)

Dorama “Submissão” (Viki)

Sinopse: Ayaka Haneda (Hashimoto Kanna) é a mais nova de cinco irmãos e assumiu o compromisso de ajudar a família financeiramente. Por diversas razões, a jovem não consegue permanecer em um emprego por muito tempo. Quando se candidata à vaga se organizadora de casamentos no La Branche, o departamento de noivas de um hotel prestigiado, Ayaka consegue um trabalho novo e é chamada por Togo Nitta (Yamada Ryosuke), o CEO da empresa. A jovem recebe uma proposta: para recuperar o salão de casamentos de baixo desempenho, ele deseja casar-se com ela e promover uma grande festa. Ayaka, então, precisa decidir se salvará a situação financeira da sua família em troca de um casamento sem amor.

Episódios: 10

Classificação: 14 anos

J-drama "Mesmo Se Você Não Fizer Isso", dorama de romance disponível gratuitamente no Viki (Reprodução)

Dorama “Mesmo se você não fizer isso” (Viki)

Sinopse: Michi Yoshino (Nao) tem 32 anos e trabalha no departamento de vendas de uma construtora. Com uma vida confortável e tranquila, Michi enfrenta problemas com o marido, o tímido Yoichi Yoshino (Eita Nagayama). Casados há cinco anos, eles enfrentam dificuldades íntimas e pessoais. Frustrada, Michi vai a um bar, onde encontra Makoto Niina (Iwata Takanori), seu chefe. Ele é casado com Kaede Niina (Minami Tanaka), editora sênior de uma revista de moda, com quem também passa por situações desagradáveis. Decepcionados com seus relacionamentos, Michi e Makoto descobrem segredos um do outro.

Episódios: 11

Classificação: 16 anos

