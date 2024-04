Como assistir dorama de graça? Veja plataforma de streaming com mais de 150 obras gratuitas

Os doramas, produções do leste e oeste da Ásia, são encontrados nos mais variados gêneros, de romance a terror. Essas obras são classificadas conforme o país de origem, chamadas de K-dramas (Coreia do Sul), J-dramas (Japão) e C-dramas (China), por exemplo. Disponíveis em variadas plataformas de streaming pagas, como Netflix, Apple TV e Prime Video, os doramas também podem ser assistidos de forma gratuita no Viki. Saiba como.

Onde assistir dorama gratuitamente?

Para assistir doramas gratuitamente basta acessar o site Viki. Nessa plataforma de streaming, há mais de 150 obras disponíveis ao público sem custos. Ao selecionar a categoria gratuita, é possível escolher o gênero da obra, como comédia romântica, crime e mistério, ação, família e fantasia.

Como assistir dorama de graça no Viki?

Na plataforma de streaming Viki é possível assistir doramas de forma gratuita. Além do site, também há aplicativo disponível na App Store (iOS) e Play Store (Android).

Acesse www.viki.com; Na barra superior, clique em “Categorias”; Nessa aba, selecione “Ver Grátis”; Escolha o gênero; Marque o tipo “Série” para assistir doramas; Escolha a obra.

