Quais os melhores doramas de suspense gratuitos no Viki? Veja os principais K-dramas

Os doramas, principalmente conhecidos pelas histórias românticas, também fazem sucesso quando o assunto é suspense. Independente do país asiático de origem, essas obras são conhecidas pelo drama, com características de séries norte-americanas e europeias, e novelas latino-americanas. Confira abaixo os melhores K-dramas de suspense disponíveis no Viki gratuitamente.

VEJA MAIS

K-drama "Flor do Mal", dorama de suspense (Reprodução)

K-drama “Flor do Mal” (dorama de suspense​)

Sinopse: Baek Hee Sung (Lee Joon Gi) parece ser o marido perfeito. Artesão habilidoso com um estúdio famoso, ele aparenta ser o pai exemplar. Entretanto, Baek Hee Sung esconde segredos tão obscuros que não quer que sua esposa, a detetive Cha Ji Won (Moon Chae Won), descubra. Ela vive para o trabalho e, quando começa a investigar um caso cruel, entra por um caminho que pode destruir a sua vida.

Episódios: 16

Classificação: 16 anos

K-drama "Família Graciosa", dorama de suspense (Reprodução)

K-drama “Família Preciosa” (dorama de suspense​​)

Sinopse: Mo Seok Hee (Im Soo Hyang) vive perfeitamente bem na área financeira, mas única herdeira do Grupo MC não tem tanta paz quanto parece. A jovem é assombrada pela morte misteriosa da mãe, que aconteceu há 15 anos, e, desde o ocorrido, mora nos Estados Unidos - longe do pai. Quando decide voltar para casa, na Coreia do Sul, sua vida vira de ponta cabeça e as fortunas do Grupo MC desandam. Na Ásia, Mo Seok Hee conhece Heo Yoon Do (Lee Jang Woo), um advogado de origem humilde contratado para auxiliar no gerenciamento de crise.

Episódios: 16

Classificação: 14 anos

K-drama "Mouse", dorama de suspense (Reprodução)

K-drama “Mouse” (dorama de suspense​)

Sinopse: O policial Jung Ba Reum (Lee Seung Gi) dedica sua vida pela justiça e luta para desempenhar o seu trabalho da melhor forma, ao lado do parceiro Go Moo Chi (Lee Hee Joon). Ele leva uma vida comum e feliz, até o país ser abalado por um assassinato cruel. A dupla fica determinada a encontrar o criminoso, que logo é localizado. A vida de Ba Reum nunca mais será a mesma após esse encontro.

Episódios: 23

Classificação: 18 anos

K-drama "W", dorama de suspense (Reprodução)

K-drama “W” (dorama de suspense​)

Sinopse: A jovem Oh Yeon Joo (Han Hyo-Joo) é residente de cirurgia cardiotorácica do segundo ano. Um dia, seu pai, um famoso artista de quadrinhos, desaparece subitamente. Yeon Joo é sequestrada e levada para outra dimensão. De alguma forma, a vida dela e a de Kang Chul (Lee Jong Suk),um medalhista de ouro olímpico em tiro esportivo e empreendedor milionário, se interliga.

Episódios: 14

Classificação: 17 anos

K-drama "Felicidade", dorama de suspense (Reprodução)

K-drama “Felicidade” (dorama de suspense​)

Sinopse: A policial Yoon Sae Bom (Han Hyo Joo) fica ansiosa para se mudar para o novo prédio de apartamentos da cidade. Sua amiga, a detetive Jung Yi Hyun (Park Hyung Sik), será sua nova vizinha. Entretanto, a felicidade de Sae Bom dura pouco. Lentamente, uma nova doença infecciosa se espalha pelo edifício e os moradores se transformam em objetos de terror para toda a cidade. Logo eles são afastados do mundo, enquanto os moradores não-infectados lutam para sobreviver.

Episódios: 12

Classificação: 14 anos

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)