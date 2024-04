Veja os 5 melhores doramas japoneses disponíveis em streaming

Há cerca de 70 anos, os doramas surgiram no Japão. Atualmente, essas produções são originárias também de outros países do leste e sudeste da Ásia, como Coreia do Sul, China, Tailândia e Taiwan. Dependendo do local onde é produzido, o dorama pode se chamar J-drama (Japão), K-drama (Coreia do Sul), C-drama (China), T-drama (Tailândia) ou TW-drama (Taiwan), por exemplo. Confira os 5 melhores doramas japoneses disponíveis em streaming.

Dorama “Good Morning Call” (J-drama de romance)

Sinopse: Nao Yoshikawa (Haruka Fukuhara) se muda e aluga um apartamento. Entretanto, por um erro da imobiliária, Hisashi Uehara (Shunya Shiraishi), o garoto popular da escola, aluga o mesmo local. Com o período de aulas iniciado e os valores altíssimos, eles decidem dividir a mesma casa, mas precisam guardar segredo de todos.

Episódios: 27

Onde assistir: Netflix

Dorama “Gannibal” (J-drama de suspense)

Sinopse: O policial Daigo Agawa (Yuya Yagira) foi designado à pequena vila da montagem de Kuge. Com sua esposa Yuki (Riho Yoshioka) e a filha Mahiro (Kokone Shimizu), ele se muda. Quando o corpo de Gin Goto (Mitsuko Baisho) é encontrado nas montanhas por sua família, o policial descarta a possibilidade de assassinato ao analisar o corpo. Daigo Agawa não se sente confortável com a família da vítima e nem com os demais moradores da vila. Com o passar do tempo, ele descobre que todos escondem um segredo.

Episódios: 7

Onde assistir: Star+

Dorama “An Incurable Case of Love” (J-drama de romance)

Sinopse: Sakura Nanase (Mone Kamishiraishi) testemunha um jovem médico salvando a vida de um estranho. Imediatamente, ela se apaixona e decide reencontrá-lo. Para isso, ela segue carreira na área da saúde. Após cinco anos, Sakura se torna enfermeira em um hospital local e descobre que Kiari Tendo (Takeru Satoh), o médico por quem se apaixonou, trabalha lá. Entretanto, ela descobre que ele é bem diferente do imaginado.

Episódios: 10

Onde assistir: Viki e Netflix

Dorama “Minha Família em Jogo” (J-drama de suspense)

Sinopse: A família Narusawa é formada por Haruto (Kazunari Ninomiya), o presidente de uma empresa de jogos; Michuri (Mikako Tabe), uma influencer digital; e Tomoka (Miyu Oshima), a filha do casal. O sequestro de Tomoka move os pais, que estão dispostos a fazer de tudo para trazê-la de volta para casa. Sob ameaça dos sequestradores, Haruto e Michuri não podem envolver a polícia e precisam agir por conta própria para encontrar a filha.

Episódios: 10

Onde assistir: Star+

Dorama “Não se Pode Fugir do Amor” (J-drama de romance e comédia)

Sinopse: Nodakura Naho (Mayuu Yokota) é uma estudante universitária que sonha em encontrar um trabalho fixo em escritório. Quando aceita um emprego na empresa de design de Sakisaka Takumi (Shirasu Jin), um designer excêntrico, ela não sabe o que sente em relação ao trabalho e ao seu novo chefe.

Episódios: 9

Onde assistir: Viki

