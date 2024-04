Quando surgiram os doramas? Conheça a origem dessas obras asiáticas

Os doramas são produções audiovisuais do leste e sudeste da Ásia, com características de séries norte-americanas e europeias e novelas latino-americanas. Essas obras surgiram no Japão, entre os anos 1950 e 1960. Por meio da popularização do formato, os doramas espalharam para demais países asiáticos, como China, Coreia do Sul e Tailândia.

VEJA MAIS

O termo dorama vem da pronúncia japonesa da palavra “drama”, em inglês. Nesses programas são abordadas questões cotidianas, como relacionamentos românticos e familiares, vivências no ambiente escolas e de trabalho e, também, histórias de fantasia. De maneira geral, os doramas se apresentam nos mais variados gêneros além do romance, como suspense e comédia.

Dependendo do local de origem, os doramas podem ser denominados como J-dramas (Japão), C-dramas (China) e K-dramas (Coreia do Sul), por exemplo. Outra mudança entre os países é a quantidade de episódios e tempo de duração.

VEJA MAIS

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)