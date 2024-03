Dorama é filme ou série? Saiba mais sobre essa produção asiática

Os doramas são obras originais do leste e sudeste da Ásia. A princípio, esse nome era utilizado para designar apenas produções do Japão, mas, com o tempo, destinou-se a outros países também, como China e Coreia do Sul. É comum confundir doramas com séries e filmes, mas esse tipo de conteúdo possui características próprias.

Seja K-drama (Coreia do Sul), J-drama (Japão) ou C-drama (China), essas obras possuem aspectos de séries norte-americanas e europeias, assim como das novelas latino-americanas. Entretanto, os doramas não podem ser classificados como filmes, já que são divididos em episódios e podem chegar a ter mais de uma temporada.

Qual a diferença entre dorama e série?

As séries norte-americanas e europeias, normalmente, possuem mais de uma temporada e muitos episódios. Por outro lado, os doramas são mais curtos: em média, têm uma temporada com cerca de 15 episódios. Além disso, o local de origem é a maior diferença, já que doramas são exclusivamente da Ásia.

Qual a diferença entre dorama e filme?

Os filmes podem ser classificados em longa-metragem e curta-metragem, dependendo da duração. Os longas, geralmente, possuem mais de 70 minutos de duração, enquanto os curtas chegam a até 15 minutos. Já os doramas são divididos em episódios e podem até durar mais de uma temporada.

