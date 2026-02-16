Capa Jornal Amazônia
Quem vai sair do BBB 26? Confira a enquete parcial do paredão de Samira, Marcelo e Solange Couto

O eliminado da vez será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta terça-feira (17)

Victoria Rodrigues
fonte

Samira, Marcelo e Solange Couto são os emparedados desta semana do BBB 26. (Foto: TV Globo)

O quinto paredão da temporada do Big Brother Brasil 26 já está formado desde a noite do último domingo (15) com os participantes Samira, Marcelo e Solange Couto que estão na berlinda e na esperança de que não saiam tão cedo do programa. Segundo o resultado parcial de uma enquete de eliminação realizada pelo portal Metrópoles, o brother Marcelo é um dos mais votados pelo público para deixar o reality show.

De acordo com as porcentagens, Marcelo lidera o ranking da rejeição deste paredão e aparece com 56,57% dos votos para ser o próximo eliminado do BBB 26. Logo em seguida, aparecem a gaúcha Samira, com 25,98%, enquanto a atriz Solange Couto registra apenas 17,45%. 

É sempre importante lembrar que as enquetes realizadas por portais de notícia não possuem caráter decisivo na votação oficial e apenas retratam uma tendência de parte das pessoas que assistem ao programa de entretenimento. Logo, o resultado oficial da eliminação do paredão entre os brothers da casa será divulgado nesta terça-feira (17) com base na votação que é realizada por meio do próprio site do Gshow, na aba do BBB 26. 

Como ocorreu a formação do paredão?

A formação do paredão exibida no domingo (15) iniciou quando o líder Jonas indicou Marcelo ao paredão, que mais tarde abriu motivos para uma discussão entre os dois. Mas antes disso, os participantes Solange Couto, Alberto Cowboy e Breno já estavam "emparedados" após não terem chegado a um consenso para indicar outro participante como pedia a dinâmica do Bloco do Paredão na última sexta-feira (13). 

Já o voto da casa, que foi realizado individual e secretamente no confessionário, indicou Jordana ao paredão com um total de 10 votos e Samira, com 3. No final, os brothers ainda tiveram um a chance de se salvar na prova Bate e Volta, mas apenas Jordana, Cowboy e Breno conseguiram se livrar da berlinda, foi então que Samira, Marcelo e Solange entraram oficialmente no paredão da semana.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

