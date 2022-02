Pegação, estatégias e topless: veja o que rolou no BBB ontem, quarta-feira (02/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, quarta-feira (03/01), mais um dia dos confinados da 22ª edição do Big Brother Brasil. O programa foi marcado por cenas icônicas de topless entre as sisters, muita pegação no edredom e estratégias para o próximo paredão. Veja o que rolou:

Topless de sisters marca a noite após eliminação

Natália, Jessilane e Linna fazendo topless. (Reprodução / Globo)

Promessa é dívida! Após não serem eliminadas no paredão de terça-feira, Natália e Jessilane decidiram cumprir a promessa de fazer topless e pular na piscina. A comemoração ganhou ainda a companhia de Linna, que juntas protagonizaram um dos momentos mais icônicos desta edição. As três se posicionaram em frente a piscina sem a parte de cima do biquíni e correram pelo gramado com os seios à mostra, empolgando os demais participantes. "Obrigada, Brasil", agradeceu Jessilane pela permanência na casa.

Arthur Aguiar relata dificuldade de conviver com Maria

Em conversa sobre os rumos do jogo, Tiago Abravanel, Arthur Aguiar e Jade Picon debateram sobre o resultado do segundo paredão do BBB 22. Em consenso, ambos relataram viver uma dificuldade de se relacionar com Maria. "É como se eu estivesse vendo a mesma Maria de quando entrou e estava bloqueada, sabe? Quando a gente começou a conviver, ela trouxe uma outra luz. Não sei se foi a distância, as escolhas, os pensamentos, mas é como se tivesse voltado para aquele lugar de estar arredia'', comentou Tiago.

Jade Picon, que disse estar decepcionada com a atriz durante o Jogo da Discórdia, questionou Arthur Aguiar sobre a discussão. "Ela deu o show dela. Estava eu e o DG na cozinha fazendo comida e o DG foi mexer com ela. Ela falou: 'boa noite' e o DG: 'você nem vai dar um beijo de boa noite'. Ela: 'já falei boa noite' e ele: 'você não vai me dar um beijo?'. Ela falou: 'você quer um beijo e um abraço?' e voltou para dar um beijo e um abraço nele. Ela veio me dar um beijo e abraço e falou debochado: 'parabéns, você é um ótimo jogador. Ótima maneira de descobrir o voto dos outros no ao vivo', virou as costas e foi embora. Eu falei: 'do que você está falando?' e ela: 'já falei tudo o que eu tenho para falar'", relatou ele sobre o momento, afirmando ainda que precisou respirar muito para não ir atrás da participante para continuar a 'quase discussão'.

Por sua vez, Jade declarou estar com dificuldade de contato com Maria e que ela era a pessoa de mais difícil acesso no seu quarto.

Maria e Eliezer movimentam edredom do quarto lollipop

Maria e Eliezer esquentam na noite no edredom. (Reprodução / Globo)

Outro momento que marcou a edição de quarta-feira foi a movimentação no edredom entre Eliezer e Maria. O 'casal', que já se beijou em outras festas, deixou o clima esquentar e pareceram não se importar com a plateia que estava no quarto, protagonizando cenas calientes na cama.

Queridômetro gera desconforto na casa

Mais uma vez o famoso queridômetro, símbolo de fogo no parquinho, gerou desconforto entre os participantes. Maria resolveu dar um emoji de banana para Arthur Aguiar, que retribuiu com um de vômito. Veja os torpedos do dia:

Eslovênia para Maria: “emoji revirando os olhos”; Douglas Silva para Pedro Scooby: “Meu fiel!”; Vinicius para Linn da Quebrada: “Senti vontade de dizer que adorei ter te conhecido”; Eliezer para Vinicius: “Tamo lascado”; Jessilane para Natália: “Conseguimos!!!!!!!!! Amo-te”; Lucas para Naiara Azevedo: “Cuuuuida”; Natália para Jessilane: “Que nosso coração sempre grite mais alto e que a força da nossa fé nunca se perca na jornada! Grata a Deus por ter você”; Bárbara para Eliezer: “Pega fogo cabaré”; Paulo André para Jessilane: “Você é giganteeeee ”. Laís para Jessilane: “Parabéeens, muito feliz que você ficou”

Bárbara e Jade Picon falam que Maria está ameaçada no jogo

Bárbara e Jade falam sobre Maria (Reprodução / Globo)

Durante um papo na cozinha da Xepa, Jade Picon e Bárbara conversaram sobre quem iriam levar para o VIP caso ganhassem o líder. "Se eu ganhar, eu só colocaria pessoal que tá na Xepa", disse a influenciadora digital. A modelo concordou e afirmou que colocaria Brunna, Laís, Eli, Vinicius ou Eslovênia, completando que não iria colocar Maria. "A Maria tá se sentindo ameaçada agora", completou Jade, com Bárbara rebatendo. "Mas ela realmente tá. Ela pediu isso, né? Ela comprou muito a briga do Rodrigo".

Festa do Líder tem tema Abravalândia

A festa do líder da semana, Tiago Abravanel, ganhou o tema "Abravalândia", com várias roupas coloridas, penteados infantis e muita diversão e zoeira. A casa ganhou clima de parque de diversão com direito a carrinho de pipoca, roda-gigante, piscina de bolinhas e karaokê.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora do OLiberal.com. Heloá Canali)