BBB 22: Jessilane é aprovada em concurso público, mas perde prazo ao permanecer no reality

A participante do grupo pipoca do BBB 22, Jessilane Alves de Souza, foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira (02/02) após ser aprovada em um concurso público, mas perder a vaga por se livrar do paredão. Ela passou em 1º lugar para ser professora substituta na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE-DF), mas não entregou os documentos para ocupar o cargo.

O resultado do concurso saiu no Diário Oficial do DF e no site da banca organizadora, na última segunda-feira (31/01). Em caso de eliminação, Jessilane ainda estaria no prazo de entrega de documentos para o cargo, que seria até a manhã desta quarta-feira (2). No entanto, ela permaneceu no reality como a menos votada para sair.

Se conseguisse a vaga, ela poderia trabalhar na Coordenação Regional de Ensino do Gama, região do Distrito Federal, no turno diurno. O salário que iria receber seria entre R$ 2 mil a R$ 3,8 mil, seguindo a carga horária. Como o cargo é de professora substituta, ela seria chamada conforme a necessidade.

A BBB Jessilane é professora de Biologia, tem 26 anos, e mora em Valparaíso, em Goiás. Ela aprendeu a Língua Brasileira de Sinais (Libras) para dar aula a alunos surdos.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)