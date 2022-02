Rodrigo, do BBB 22, fala sobre ter exagerado no jogo e rivalidade com Arthur Aguiar no 'Mais Você'

Rodrigo Mussi, segundo eliminado da 22ª edição do Big Brother Brasil, foi o grande convidado para o café especial da Ana Maria Braga, no programa 'Mais Você' desta quarta-feira (2). Na exibição, o gerente comercial refletiu sobre sua participação no reality, assistiu momentos polêmicos no jogo e declarou que exagerou em jogar demais. Confira os momentos mais importantes:

Eliminado afirma que exagerou na dose ao querer jogar demais

Sobre seu polêmico jogo, Rodrigo declarou que ao ouvir o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação anterior, parecia que ninguém estava jogando, por isso ele decidiu "ir para cima", mas entendeu errado o recado do apresentador. "Eu vi pessoas. Eu fui um kamikaze de querer jogar o tempo todo, as pessoas ficavam assustadas, fugiam de mim, agora eu tô entendendo. Eu acho que exagerei na dose, acho não, tenho certeza. Eu não acertei meu meio-termo".

Rodrigo fala sobre a rivalidade com Arthur Aguiar

Ao ser indagado sobre as discussões com Arthur Aguiar, Rodrigo disse que, se o ator se impor no jogo, vai ser um dos melhores jogadores, mas que existiu uma falta de comunicação na relação. "Eu acho que foi falta de comunicação entre a gente. Eu pegava informações que traziam para mim e fiquei louco. Eu falei 'meu, esse Arthur tá jogando sujo' e ele pensava que eu estava jogando sujo. Quando conversamos, pedimos desculpas", disse ele.

Ana Maria Braga ressalta beleza de Rodrigo

Um dos momentos marcantes do bate-papo foram os elogios de Ana Maria Braga ao gerente comercial. Ela não deixou de ressaltar o carisma do eliminado e enalteceu sua beleza. "Você é um moço lindo, eu não o vi pessoalmente, é uma pena porque eu queria você sentado aqui ao meu lado. Mas a minha produção, as meninas que estão a sua volta, disseram que você é um espetáculo", comentou a apresentadora.

Repercussão na Internet

Apesar de ter seu comportamento muito criticado na internet durante sua participação, os internautas foram bem empáticos em relação a entrevista e passaram a desejar o melhor para a carreira do ex-BBB, afirmando que ele era muito 'humano' e que 'falar muito de jogo' o prejudicou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Ana Carolina Matos, de OLiberal.com)