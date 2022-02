BBB22: Rodrigo é o segundo eliminado com 48,45% dos votos

O segundo paredão do Big Brother Brasil 22 aflorou os ânimos dos participantes do reality na noite de terça (01). Rodrigo foi eliminado com 48,45% dos votos do público. Ele estava na berlinda com Jessilane (25,45%) e Natália (26,1%). Jessilane e Natália seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

No discurso da noite, Tadeu foi enfático, "chegou a hora! Quando eu terminar, seremos 18. É muito difícil enxergar as coisas aí dentro, é covardia comparar, até porque vocês só têm os olhos de vocês e os espelhos. Mesmo assim, em alguns aspectos, vocês enxergam o contrário do que está acontecendo. E quem sai hoje? Eis que temos três amigos no Paredão, três Pipocas, três vidas que se conectam. Três histórias de vencer na adversidade. E aí vem o BBB, a chance de ouro, a possibilidade de mudar de vida mas duas semanas depois aí está você há um passo do fim. Não tem como não pensar o que eu fiz de errado nessas duas semanas, o que eu deixei de fazer, é difícil”, afirmou o apresentador.

Tadeu foi questão de esclarecer também que o eliminado da noite talvez não tenha pegado os sinais corretos durante o jogo. Então ele anuncia a eliminação de Rodrigo Mussi.

O brother se despediu dos demais participantes declarando, “amei conhecer vocês." Na área externa da casa, ele recebeu o carinho de todos. O grupo do BBB22 cantou a música que já virou um mantra nesta edição e o brother agradece por tudo.

Jogador assumido, Rodrigo não escondeu que estava no programa para criar estratégias e executá-las. Porém, nem todas deram certo, e o brother virou alvo dos outros confinados desde o início do programa. E isso, claro, rendeu algumas DRs.

Ao encontrar Tadeu no estúdio, Rodrigo destacou que “dá para rever muita coisa, sei que é um jogo que a gente pode errar mas eu tentei fazer o meu melhor. Vou procurar entender tudo o que acontece e espero aprender com essa experiência”, concluiu o brother.