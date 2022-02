BBB22: Rodrigo e Arthur discutem durante Jogo da Discórdia

Vamos ao segundo Jogo da Discórdia do BBB 22! Nesta segunda (31), os brothers participam da dinâmica no gramado da casa mais vigiada. Tadeu Schmidt conversa primeiro com os emparedados e explica a dinâmica para os confinados.

Os perfis são: Não faz falta, Já me decepcionou, Palestrinha, Atrapalha o meu Jogo, Tem medo de se comprometer e Não é confiável.

ESCOLHAS:

Natália é a primeira a jogar.

Ela escolhe Bárbara como "Palestrinha"

Maria como "Já me decepcionou"

Eslovênia em "Tem medo de se comprometer"

Jessilane escolhe Eslovênia, Eliezer e Jade Picon como "Já me decepcionou".

Rodrigo escolhe DG como "Já me decepcionou"

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer"

Arthur Aguiar como "Não é confiável"

Arthur Aguiar escolhe Rodrigo como "Não é confiável". Os dois brothers discutem.

Maria como "Já me decepcionou"

Vinicius como "Já me decepcionou"

Maria escolhe Naiara Azevedo e Pedro Scooby como "Tem medo de se comprometer"

Arthur Aguiar e Jade como "Não é confiável"

Laís escolhe Natália como "Já me decepcionou"

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer"

Pedro Scooby como "Palestrinha"

Naiara Azevedo escolhe Maria e Rodrigo como "Palestrinha"

Jade como "Medo de se comprometer"

Eslovênia escolhe Natália como "Não é confiável"

Naiara Azevedo como "Medo de se comprometer"

Rodrigo como "Já me decepcionou"

Bárbara escolhe Naiara Azevedo e Pedro Scooby como "Medo de se comprometer"

Rodrigo como "Palestrinha"

Lucas escolhe Jade Picon como "Medo de se comprometer"

Bárbara como "Já me decepcionou"

Brunna Gonçalves como "Não faz falta"

Brunna Gonçalves escolhe Naiara Azevedo como "Tem medo de se comprometer"

Lucas como "Não faz falta"

Rodrigo como "Já me decepcionou"

Jade Picon escolhe Naiara Azevedo como "Palestrinha"

Maria e Linn da Quebrada como "Já me decepcionou"

Tiago Abravanel escolhe Natália como "Medo de se comprometer"