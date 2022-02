Madrugada tem pegação e sister dispara: 'Querem que eu vá buscar camisinha?'; vídeo

A pegação debaixo do edredom rolou solta na madrugada desta quarta-feira (2), no Big Brother Brasil 22. O clima esquentou entre Eliezer e Maria, que decidiram dormir juntos no quarto Lollipop. O casal trocou beijos e carinhos escondidos debaixo das cobertas e agitou a casa mais vigiada do Brasil. As carícias, inclusive, caíram no gosto dos internautas. Confira.

Enquanto rolava a pegação, Vyni, que dormia no mesmo cômodo acordou e percebeu a movimentação do casal. Alguns minutos depois, o brother começou a rir, atrapalhando a dupla. "Aceitam uma água?", disse Vyni.

Eliezer e Maria deram um tempo dos carinhos e riram da situação. "Querem que eu vá buscar camisinha no confessionário?", brincou o brother, novamente. Brunna Gongalves também acordou e disparou: "eu tava dormindo e senti a almofada caindo na minha cabeça".

"A gente tava só trocando ideias", afirmou Eliezer. "É, com a língua na...", respondeu Vyni, sem concluir a frase.

Eliezer e Maria já foram protagonistas de outras cenas quentes no programa. O casal trocou carinhos durante a festa boteco.