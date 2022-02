BBB22: Começa a Festa do Líder Tiago Abravanel

A noite promete no BBB 22! Os brothers estão animadíssimos para a Festa do Líder Tiago Abravanel, que acontece na casa mais vigiada. Vestidos com roupas coloridas e penteados infantis, eles prometem muita diversão e zoeira na Abravalândia!

Tem um pouco de tudo na casa hoje: clima de parque de diversão, carrinho de pipoca, roda-gigante, piscina de bolinhas, bonecos de pelúcia, além de doces, como algodão-doce e maçã do amor.

Os brothers se surpreendem com a decoração e já vão para a pista de dança. Eles dançam Gloria Groove e fazem uma coreografia especial.

Mais cedo, Tiago se surpreendeu com o figurino da noite e mostrou animação com o jogo na Live do Líder. Os brothers também vibraram com os comes e bebes da pré-festa.