BBB 25: veja quem ganhou apenas R$ 200 no programa e o porquê

Nesta semana aconteceu a primeira formação de paredão do Big Brother Brasil 25 e os primeiros eliminados, Arleane e Marcelo, saíram da casa mais vigiada do Brasil na última terça-feira (21/01).

Apesar de ninguém querer ser eliminado na primeira semana do reality show, o casal amazonense vai ganhar um cachê bruto de R$ 33 mil, que será pago em seis parcelas de R$ 5.500, segundo o Observatório da TV. O valor e a forma de pagamento acontece desde a edição de 2022, com o ex-brother Luciano.

Sem cachê para o primeiro eliminado do BBB 21

Até a edição de 2021, os primeiros eliminados ganhavam um valor simbólico pela participação. No caso, Kerline, foi a última participante do BBB que não ganhou um cachê favorável quando foi eliminada logo na primeira semana do reality.

Durante uma entrevista a um programa da RedeTV!, a influencer e ex-sister contou que ganhou um valor bem pequeno pela sua passagem no Big Brother Brasil: "No programa em si eu ganhei, acho que, R$ 200".

"Todo mundo acha que a gente ganha dinheiro para estar participando. Não ganha... Ganha com o passar do tempo, e é um valor simbólico. Como eu fiquei uma semana, eu ganhei R$ 5. A gente comprou esse novo apartamento de alguns milhões achando que ia ganhar, aí ficou a dívida, só aumentou. Só entrei para o Big porque eu tinha essa dívida. E eu não sabia como pagar", contou a sister do BBB 21.

Eliminação no BBB 25

A primeira eliminação do BBB 25 ficou por conta de Arleane e Marcelo, que saíram da casa na última terça-feira com 55,95% de rejeição do público. Eles dividiram o primeiro paredão com as duplas Diogo Almeida e Vilma e Edilberto e Raissa, em que receberam 36% e 8,05% dos votos, respectivamente.

A entrada dos participantes em duplas é uma inovação da atual edição do BBB. No caso da eliminação, ambos saem do reality. Por isso, Tadeu Schmidt iniciou o seu discurso durante o programa ao vivo da seguinte forma: "Em 25 edições de Big Brother já vimos duas pessoas saírem em uma mesma eliminação, mas agora é realmente uma dupla que está saindo. O BBB 25 trouxe para essa casa relações diferentes do que a gente está acostumado a ver".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)