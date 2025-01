BBB 25: Entenda como vai funcionar a nova dinâmica 'Pegar ou Guardar', que começa em R$ 2,5 milhões

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou aos participantes do Big Brother Brasil 25 que o prêmio do reality show terá uma novidade nesta edição. O valor inicial será de R$ 2,5 milhões, mas o montante poderá aumentar a cada eliminação do programa.

A cada novo Paredão, os participantes eliminados definirão uma dupla que participará de uma dinâmica especial. Na berlinda desta semana, Arleane e Marcelo deixaram a casa, e Gracyanne Barbosa e Giovanna foram escolhidas para participar da prova, que será realizada nesta quarta-feira (22/01).

Os brothers Diogo Almeida e Vilma selecionaram Eva e Renata, enquanto Edilberto e Raissa escolheram João Pedro e João Gabriel para a dinâmica. Mas são Gracyanne e Giovanna que terão a tarefa de decidir entre "Pegar ou Guardar". Elas verão o rendimento da semana em dinheiro e deverão optar por ficar com a quantia ou adicioná-la ao prêmio final do programa.

Caso a dupla decida ficar com o dinheiro, será necessário impor uma consequência aos colegas de confinamento. Nesta semana, a consequência é escolher quatro duplas para permanecerem grudadas entre si até que o programa decida liberá-los.