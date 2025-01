Quem foi eliminado do BBB 25? Marcelo e Arleane são os primeiros a ir ao Paredão e deixar a casa

O casal Marcelo e Arleane foram os primeiros participantes a deixarem o BBB 25. Os manauaras disputaram o Paredão com as duplas Edilberto e Raissa e Diogo e Vilma e acabaram saindo com 55,95 %. Pai e filha ficaram com 8,05% e mãe e filho com 36%. Saiba quem são eles:

Arleane é uma influenciadora de 34 anos. Indígena da etnia Mura, ela nasceu em Manaus e há anos sonhava entrar no reality.

Marcelo, também de Manaus, tem 38 anos e é servidor público, atuando como engenheiro de segurança do trabalho. O casal se conhece há 11 anos, em um ensaio da escola de samba A Grande Família, em sua cidade Natal. A dupla, que entrou no programa, se casou na pandemia por vídeo chamada.

Eles foram parar no Paredão ao serem indicados pelos líderes Aline e Vinicius. A passagem de Marcelo e Arleane pela casa teve algumas polêmicas. O esposo da influenciadora chegou a ser acusado de machismo dentro do confinamento e também nas redes sociais. Giovanna, irmã e dupla de Gracyanne Barbosa, declarou que o brother foi machista com musa fitness, além da própria Arleane dizer que o companheiro não a leva a sério.