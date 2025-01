César Menotti e Fabiano são as estrelas do Show de Quarta do BBB 25; saiba que horas a dupla toca

Nesta quarta-feira, 22, o público do BBB 25 poderá curtir junto com os brothers e sisters a apresentação da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano, que são as estrelas do Show de Quarta desta semana. Segundo a programação divulgada pelo site Gshow, os músicos se apresentam a partir das 22h45.

A apresentação traz uma novidade. A dupla se apresenta no reality com um convidado especial: o irmão, empresário e pastor, Fábio Lacerda, que também subirá ao palco da casa mais vigiada do país.

Fábio vai cantar alguns números, entre os quais, a canção “Tocando em Frente”, de Almir Sater. Também fazem parte do repertório canções como “Leilão”, “Ciumenta” e “Como Um Anjo”.

A primeira formação foi Fábio e Fabiano, depois Fábio resolveu fazer curso de teatro e César, o mais novo dos três, assumiu seu lugar. Assim surgiu a dupla César Menotti & Fabiano.