BBB 25: Anitta é a primeira atração musical da edição

A cantora Anitta é a primeira artista a se apresentar BBB 25. Ela entrará na casa nesta quarta (15), acompanhada do pai, Mauro Machado. Os dois vão estrear mais uma novidade dessa edição: o “Show de quarta”.

Além dela cantar suas músicas, Anitta ainda fará um número de dança ao lado do Painitto, como ele é conhecido.

VEJA MAIS

O evento intimista foge do modelo que ocorria em anos anteriores, que é uma grande festa. Nas próximas semanas, outros artistas levarão pessoas com as quais têm fortes laços para apresentações menores no “Show de quarta”.

Na sexta-feira (17), será o dia da tradicional festa. Sem divulgar o nome da atração, a TV Globo também promete uma dinâmica inédita. Já as celebrações temáticas para o líder da semana só deve ocorrer na segunda fase do jogo, quando as duplas de competidores forem desfeitas.

Nesta etapa, ocorrerá o fim “Show de quarta”.