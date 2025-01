Resumo BBB 25 (23/01): veja tudo o que rolou na madrugada na casa

A madrugada desta quinta-feira (23), no BBB 25, foi regada a muito flerte ao som de bailão sertanejo. Depois de aproveitarem a apresentação dos sertanejos César Menotti e Fabiano no Show de Quarta, os brothers curtiram o after no gramado com momentos de intrigas, fofocas e até revelações.

PLANO

Enquanto os participantes se divertem na pista de dança, Diego e Daniele Hypolito fazem um lanchinho na cozinha da Xepa e traçam estratégia visando a possibilidade de eles ganharem a próxima Prova do Líder.

"Eu só tenho duas duplas definidas que, com certeza, escolheria se a gente fosse Líder: Gracyanne e Giovanna, Dona Delma e Guilherme", declara Diego, que, em seguida, explica o motivo: "São os únicos que eu tenho certeza que gostam da gente de verdade."

Diego Hypolito destaca que há participantes que gostem dele e da irmã, mas alerta que muitos já possuem grupos definidos na casa: "Todo mundo formou um time, a gente não tem. E não terei".

FLERTE

Assim como ocorreu na semana passada, Diogo Almeida e Aline dançaram bastante na festinha. Na sequência, Renata se aproxima da sister e pergunta: "Tu não 'quer' ficar com ele? Só para eu saber, para a gente não ficar chata. Eu aqui estimulando e você não querer".

A policial confirma o clima: "Quero, [...] mas hoje foi o primeiro dia que rolou um climão, acho que vou ver com Vini (Vinícius) e esperar até a próxima festa".

NEGATIVA

Mesmo Aline querendo o romance com Diogo, a sua dupla Vinícius é contra a relação. "Não posso dar um beijinho?", pergunta Aline.

"Esse homem vai ficar aqui até terça-feira que vem, se não for embora. Dá tempo, na festa de sexta-feira ainda, daqui a dois dias, é o tempo de ir conversando mais", responde o amigo.

"Não, lembra que a gente tem que sair daqui rico, não atrás de macho para f*der o nosso plano", finaliza o brother.

MAIS FLERTE

Maike e Giovanna aproveitaram o clima para conversarem sobre a relação. "Não sei se é a melhor hora no jogo, mas eu quero muito", confessa o brother. "Tudo bem", responde Giovanna.

Sem uma resposta concreta, o brother segue tentando seduzir a irmã de Gracyanne.