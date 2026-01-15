Capa Jornal Amazônia
BBB 26: Maxiane bebe água na garrafa de Henri Castelli para ‘trocar saliva’

O ator saiu do Big Brother Brasil após ter dois episódios de convulsão no programa

Lívia Ximenes
fonte

Maxiane bebe na garrafa de Henri Castelli após saída do ator do BBB 26 (Reprodução)

O ator Henri Castelli deixou o Big Brother Brasil 26 após ter dois episódios de convulsão, um durante a Prova do Líder e outro ao retornar do hospital. Entretanto, ele deixou uma pequena lembrança na Casa: a garrafa de água. Maxiane, que revelou anteriormente um interesse em Henri, aproveitou para usá-la.

A pernambucana disse que pretendia dar em cima do ator durante o programa. Porém, com a saída devido aos cuidados com a saúde, o plano da sister não deu certo. “Esse foi o máximo de beijo, de troca de saliva”, falou ao tomar um gole.

No X, internautas se divertiram com a atitude de Maxiane. “Ela é louca”, disse um usuário aos risos. “Ela sentindo o gosto do beijo dele na garrafa”, comentou outro em meio a gargalhadas”. “RIP [’Rest in Peace’, ou ‘Descanse em Paz’, em português] Maxiane tentando pegar o Henri em festas, seria icônico”, falou uma usuária.

