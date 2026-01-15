BBB 26: Maxiane bebe água na garrafa de Henri Castelli para ‘trocar saliva’

O ator Henri Castelli deixou o Big Brother Brasil 26 após ter dois episódios de convulsão, um durante a Prova do Líder e outro ao retornar do hospital. Entretanto, ele deixou uma pequena lembrança na Casa: a garrafa de água. Maxiane, que revelou anteriormente um interesse em Henri, aproveitou para usá-la.

A pernambucana disse que pretendia dar em cima do ator durante o programa. Porém, com a saída devido aos cuidados com a saúde, o plano da sister não deu certo. “Esse foi o máximo de beijo, de troca de saliva”, falou ao tomar um gole.

No X, internautas se divertiram com a atitude de Maxiane. “Ela é louca”, disse um usuário aos risos. “Ela sentindo o gosto do beijo dele na garrafa”, comentou outro em meio a gargalhadas”. “RIP [’Rest in Peace’, ou ‘Descanse em Paz’, em português] Maxiane tentando pegar o Henri em festas, seria icônico”, falou uma usuária.