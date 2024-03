BBB 24: Isabelle responde pergunta de Alane e Bia sobre Matteus: 'Gosto dele'

Na segunda festa da líder Giovanna, ontem à noite (27), a cunhã Isabelle falou novamente sobre seus sentimentos por Matteus após ser questionada por Beatriz e Alane. No bate-papo com a dupla, a manauara ficou pensativa ao ouvir as amigas falarem que ela e o gaúcho têm uma "química".

A bailarina paraense explicou para a cunhã-poranga que "existem coisas que não precisam ser faladas para serem percebidas", fazendo referência à química entre os dois. Beatriz também complementou a fala da amiga e disse não saber explicar exatamente o que vê entre Isabelle e Matteus, mas que há um "clima" entre o gaúcho e a dançarina.

Isabelle disse que não estava entendendo o que as amigas tentavam explicar e foi questionada por Alane sobre um possível beijo com o estudante de Engenharia Agrícola. "Eu imagino que talvez para ti seja complicado responder aqui, com câmera e tudo mais, mas mexe contigo? Tu ficarias com ele? mexe contigo?", perguntou a atriz.

"Não sei, gente. Depois disso tudo que vocês estão falando, minha cabeça ficou [...] Eu gosto dele. Gosto de dançar com ele, de brincar com ele, respeito muito ele.", esclareceu a cunhã.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)