Última festa temática do Líder no BBB 24 destaca universo esportivo da vida de Giovanna

Nesta quarta-feira (27), será a última Festa do Líder no BBB 24. Faltando 20 dias para o fim da edição, o reality entra no “modo turbo”, o que inclui o fim das festas em homenagem às lideranças.

Giovanna, que é líder pela segunda vez consecutiva, encerra esse momento do Big Brother Brasil ao ganhar a temática "Fitness Vintage", que faz referência ao universo que a nutricionista adora: os esportes. Com um cenário que representa uma academia estilizada, a festa faz referência aos anos 1980.

Os participantes, que fazem parte do Top 10, usaram roupas coloridas e temáticas, com bodys e meias-calças coloridas.

A mineira entrou na pista de dança ao som de 'Maniac', de Michael Sembello', tem do filme Flashdance que fez muito sucesso nos anos 80. Logo em seguida, a playlist da noite tocou um hit do canadense The Weeknd, que fez a líder cantar e dançar bastante.