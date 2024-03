VÍDEO: 'Modo turbo' do BBB 24 terá início essa semana após o próximo Paredão

Falta menos de um mês para o fim do BBB 24, nesta reta final algumas mudanças vão ocorrer no programa. O Big Boss, Boninho, confirmou no seu perfil no Instagram nesta segunda-feira (25), que será iniciado o “modo turbo”, ou seja, as dinâmicas serão aceleradas.

A novidade começa após o Paredão que acontecerá nesta próxima terça-feira (26). Para quem não lembra, o reality deste ano começou em modo acelerado também.

“A pressão do ‘Big Brother’ só deve aumentar. Terça-feira será o último paredão tranquilo (…) depois disso, vamos voltar ao modo turbo”, explicou o diretor da atração.

O Big Boss não deu muitos detalhes, mas afirmou que o apresentador Tadeu Schmidt é quem vai ficar encarregado de explicar para o público sobre a dinâmica durante o programa ao vivo.

Outra novidade anunciada por Boninho foi sobre as inscrições para a próxima edição do reality: “Sim! As inscrições vão acontecer. Quando? Em breve, mas se eu fosse você eu já correria atrás do seu vídeo e deixaria tudo preparado”.

O BBB 24 terminará no próximo dia 16 de abril.

Atualmente o programa tem 11 participantes, mas amanhã o Top 10 estará formado. Ou seja, a paraense Alane, que escapou deste paredão no Bate e Volta, já está entre os 10 finalistas da edição.