Modo turbo do 'BBB 24' começa nesta quinta-feira, 28; entenda como será

O telespectador do BBB 24 sentiu o gostinho do "modo turbo" no início da edição, porém esta semana a dinâmica volta com novidades. Na reta final do reality, será necessário diminuir o número de pessoas na casa nas próximas semanas. O Top 10 terá que ser reduzido a três participantes até o dia16 de abril, fim da edição. Por isso, a partir da prova do líder, nesta quinta-feira (28), o jogo entra no modo turbo, com rodadas mais rápidas.

Do quarto Fadas, permanecem na casa: Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus. Do quarto Gnomos, continuam no reality Fernanda, Giovanna, Pitel, Lucas e Bin. Ou seja, os grupos têm números iguais de membros no Top 10 do BBB 24.

Com a definição do líder, na próxima sexta (29), um novo paredão será formado, com a eliminação de um brother no domingo (31). No mesmo dia, ocorre uma nova prova valendo a liderança, com formação de outra berlinda na sequência. Na terça-feira seguinte, dia 2, a dinâmica de domingo será repetida.

Em resumo, nessa reta final, todo domingo e terça-feira haverá eliminação, prova do líder e formação de paredão. Às quintas haverá eliminação e prova do líder, e na sexta mais um paredão é formado.