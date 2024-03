Alane, do BBB 24, chega a 3 milhões de seguidores; paraense está entre os 5 que mais ganharam fãs

Alane Dias, paraense que está no Big Brother Brasil 24, alcançou três milhões de seguidores no perfil oficial do Instagram nesta terça-feira (26). Com o feito, a sister se destaca entre os cinco participantes da edição que mais ganharam admiradores desde o início do programa. A marca foi conquistada após três semanas de quando a vencedora do Rainha das Rainhas 2018 chegou a dois milhões de fãs.

A equipe da paraense comemorou a marca com uma postagem e uma mensagem carinhosa aos fãs. "Alane não teria alcançado isso sem vocês. Cada like, cada comentário famoso, cada momento compartilhado foi fundamental" escreveu o administrador do perfil oficial.

VEJA MAIS

Nos comentários do post, vários fãs parabenizaram a paraense e deixaram mensagens afetuosas. "Parabéns, Alane. Bem merecido3M", escreveu uma. "Você merece o mundo, princesa", comentou um segundo. "Já já 3M na conta", disse um terceiro, comparando a marca com o prêmio do programa.

Cinco participantes que mais ganharam seguidores

No Top 5 dos participantes que mais ganharam seguidores, Alane está em quarto lugar. Davi ocupa o primeiro lugar, com oito milhões de seguidores; Beatriz vem em seguida com 4,4 milhões; Isabelle na terceira posição, com 3,4 milhões; e Yasmin Brunet, a única camarote, com 2,6 milhões.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)