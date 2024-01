BBB 24: veja como a paraense Alane Dias anunciou aos seus seguidores que ia entrar no reality

Antes de entrar na casa mais vigiada do país, a paraense Alane Dias, que está no BBB 24, no Grupo Pipoca, deixou um recado em vídeo para os amigos e seguidores anunciando que foi escolhida para participar do reality show.

No vídeo, a atriz e bailarina, que já foi vencedora do concurso Rainha das Rainhas em 2018, promovido pelo Grupo Liberal, não esconde a felicidade de estar no BBB24. Ela contou que uma das suas maiores motivações para entrar na casa e aceitar o desafio é poder levar a cultura do Pará para o resto do Brasil.

Ao final do vídeo, a paraense ainda pede o apoio da torcida do Norte e de amigos e seguidores que já acompanham a rotina dela antes da fama.